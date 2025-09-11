رصف أكثر من 4 كيلومترات طرق جديدة بالزينية ضمن خطة تطوير طرق الأقصر

أعلن أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر عن الانتهاء من رصف أكثر من 3.2 كيلومتر طرق جديدة بالمدينة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر برفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين حركة التنقل بين القرى والمدن.

وأوضح رئيس المدينة أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات أنهت أعمال الرصف بطريق فرع 4 بالزينية قبلي بطول 1.4 كم تقريباً، كما انتهت من رصف طريق فرع 5 بالزينية بحري بطول 1.8 كم، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بمحافظة الأقصر.

وأضاف أن الأعمال متواصلة حالياً لاستكمال رصف طريق مدافن المسلمين بالعشي بطول 1 كم، إلى جانب الانتهاء من فتح وإزالة المعوقات بطريق البني بالمدامود قبلي، تمهيداً لتنفيذ طبقة الأساس وبدء أعمال الرصف ضمن خطة العام المالي 2025 / 2026.

وأكد أبو عيش أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية بمراكز المحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، ويعزز جهود الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة على أرض الأقصر.