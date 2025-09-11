الإرشاد الزراعي يدعم المزارعين بمحاصيل صيفية جديدة بالأقصر

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر جهودها لدعم المزارعين خلال أغسطس الماضي، حيث كثفت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي أعمالها الميدانية. فقد جرى توزيع تقاوي المحاصيل الصيفية من خلال المنافذ الرسمية بالمحافظة، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة حالة الزراعات والاطمئنان على مدى التزام المزارعين بالتوصيات الفنية الحديثة.



كما شهد الشهر تنفيذ يوم حقلي خاص بمحصول فلفل الهالبينو بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بهدف تعريف المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية.

كذلك جرى تنفيذ 4 أيام حقلية للذرة الشامية ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، إلى جانب 4 مدارس حقلية لنفس المحصول، بما يرسخ مفهوم الإدارة المثلى للموارد المائية وتعظيم الإنتاجية.



وأكد الدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع وعي المزارعين بأهمية التكنولوجيا الزراعية الحديثة، والعمل على تحقيق أعلى إنتاجية من المحاصيل الصيفية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الزراعي بالمحافظة.