الأقصر تنظم لقاء مفتوحًا مع الأطفال ضد التنمر وندوة عن المرأة الأقصرية

نظمت وحدة السكان الفرعية بأرمنت بمحافظة الأقصر ندوة توعية ضمن مبادرتي "صحتك تهمنا" والمرأة الأقصرية تتحدث"، كما عقدت الوحدة العامة لحماية الطفل لقاء اليوم المفتوح الأسبوعي مع الأطفال وأسرهم بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر لتقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال.

وخلال ندوة مبادرتي "صحتك تهمنا" و"المرأة الأقصرية" تناولت منسق وحدة السكان بالإدارة الصحية بأرمنت باتعة نوبي الفرشوطي أهمية التغذية السليمة والابتعاد عن المأكولات الجاهزة التي تضر بالصحة العامة، وتحدثت أيضًا عن الخدمات الصحية المجانية المقدمة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر للأمراض.

وأكدت رئيس وحدة السكان بالأقصر رشا شعبان - أمام الندوة التي حضرتها 38 معلمة بمعهد فتيات أرمنت الوابورات الأزهري - تواصل تنظيم الندوات والأنشطة كما تم وضعها في الخطة الشهرية لوحدة السكان، بدعم مستمر من الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وكافة القيادات بالمحافظة، وبالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المراكز والمدن.

وأشرف على الندوة سكرتير عام محافظة الأقصرعبدالله عاشور، ورئيس مركز ومدينة أرمنت أحمد الهواري، ورئيس وحدة السكان بالمحافظة رشا شعبان، والمنسق المجتمعي للوحدة هبة رمضان، وتأتي الندوة ضمن جهود وحدة السكان بأرمنت ومنسقي الإدارات بالمركز في تنفيذ خطط وحدة السكان بديوان عام الأقصر لتعزيز الوعي المجتمعي وحل المشكلات التي تم رصدها عبر منسقي الوحدة ومراكز المعلومات، بهدف بناء مجتمع مستنير ومتطور.

من جانب آخر، عقدت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، اللقاء المفتوح الأسبوعي مع الأطفال وأسرهم بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، وتناول موضوع التنمر وأنواعه وكيفية تعامل الأطفال في حال تعرضهم للتنمر وخطورة التنمر علي الآخرين، علاوة على تقديم الدعم النفسي اللازم للأطفال.

ويستهدف اللقاء الاستماع إلى الأطفال وشكواهم من التنمر وتقديم الحلول وفقا لطبيعة كل حالة وذلك من خلال تقديم الدعم النفسي والإرشاد من الاخصائية صفاء متولي الاخصائي الاجتماعي بالوحدة العامة لحماية الطفل.

ولفتت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر نجوى إبراهيم - خلال اللقاء- إلى أنه يجري تقديم خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري والمشورة القانونية والنفسية بشكل دائم وتلقي جميع الطلبات والمقترحات يوم الأربعاء من كل أسبوع ومن خلال مكتب حماية الطفل بالمحافظة أو بالمراكز علي مدار الأسبوع.

وأكدت أهمية الجانب الوقائي إلى جانب فحص البلاغات الواردة حيث يعمل الشق الوقائي وتكثيف ندوات التوعية إلى رفع معدل معرفة ووعي الأطفال وأولياء الأمور بالمشكلات وطرق التعامل الأمثل تجنبا لعدم تفاقم المشكلات والحد منها تجنبا لوقوع الاطفال في خطر.

ويجري خلال اللقاء المفتوح مع الأطفال وأسرهم تقديم جلسات الدعم النفسي وتعديل السلوك بشكل مجاني، وكذلك تقديم الإرشاد الأسري والاستشارات القانونية والنفسية وذلك للحد من المشكلات التي من شأنها تعريض الأطفال للخطر وكذلك بناء جيل لديه القدرة عن التعبير عن نفسه واحتياجاته وقادر على اتخاذ قراراته بشكل صحيح ومنسق وواع بمشكلات المجتمع وقادر على حلها والتصدي لها وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الأطفال والمشاركة في حل المشكلات بشكل صحيح ومنظم.

ويتم تنظيم هذا اللقاء الدوري تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وعبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق والتعاون مع مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر