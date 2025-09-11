مدينة الأقصر تنفذ حملات نظافة شاملة بمحيط محطة صرف صحي 3 وتوزيعات الغاز الطبيعي

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتنفيذ حملة نظافة شاملة بمحيط محطة صرف صحي 3 بشارع النزهة وتوزيعات الغاز الطبيعي ومحطة وقود شل بشارع صليب بمنطقة حي شرق ، مؤكدا على تكثيف حملات النظافة للعمل على تقديم أفضل الخدمات، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

شارك في الحملة كل من حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، ومحمد سعيد رئيس حي شرق وطايع محمد طايع نائب رئيس الحي لشؤون النظافة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات النظافة والتجميل واتخاذ التدابير الوقائية وتدابير السلامة حول محطات التوليد ومحطات المياه والصرف وتوزيعات الغاز الطبيعي والمنشات الصحية، وذلك حفاظًا على مقدرات وسلامة المواطنين، وتطبيقًا للقوانين وإجراءات السلامة المطلوبة.