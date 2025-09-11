رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكاوى المواطنين عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي من وجود مخلفات وتراكمات صلبة بشارع مدخل القباحي الغربي

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالإستجابة الفورية لشكوى واردة في إحدى صفحات التواصل الإجتماعي، حيث وجه رئيس محمد سعيد حي شرق بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، لتنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع مخلفات المبانى والقمامة والتراكمات الصلبة من الشارع الذي يربط بين مدخل نجع القباحي الغربي ونجع السمانين وصولاً لشارع المطار الرئيسى، حيث يعد هذا الشارع من الشوارع الهامة ويتردد عليه طالبات وطلاب كلية الألسن ومدرسة التجارة ومدرسة الصنايع ومدرسة ام النور والعديد من المصالح الحكومية.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالى 60 طن تقريباً حتى الآن، وجاري العمل لإزالة اكوام المخلفات بالكامل.

من جانبه أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر أنه سيتم وضع الشارع المعني في الخطة الإستثمارية لإعادة رصفة مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذه الحملة لم تكن الأولى وأنها ستتم بشكل يومي ، حفاظًا على حياة المواطنين وعلى نظافة ومظهر المدينة.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها بهدف التسهيل على المواطنين