رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
محافظات

رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكاوى المواطنين عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي من وجود مخلفات وتراكمات صلبة بشارع مدخل القباحي الغربي

رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكاوى المواطنين عبر إحدى صفحات التواصل الإجتماعي من وجود مخلفات وتراكمات صلبة بشارع مدخل القباحي الغربي
رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكاوى المواطنين عبر إحدى صفحات التواصل الإجتماعي من وجود مخلفات وتراكمات صلبة بشارع مدخل القباحي الغربي
شمس يونس

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالإستجابة الفورية لشكوى واردة في إحدى صفحات التواصل الإجتماعي، حيث وجه رئيس  محمد سعيد حي شرق  بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة، لتنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع مخلفات المبانى والقمامة والتراكمات الصلبة من الشارع الذي يربط بين مدخل نجع القباحي الغربي ونجع السمانين وصولاً لشارع المطار الرئيسى، حيث يعد هذا الشارع من الشوارع الهامة ويتردد عليه طالبات وطلاب كلية الألسن ومدرسة التجارة ومدرسة الصنايع ومدرسة ام النور والعديد من المصالح الحكومية.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالى 60 طن تقريباً حتى الآن، وجاري العمل لإزالة اكوام المخلفات بالكامل.

من جانبه أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر أنه سيتم وضع الشارع المعني في الخطة الإستثمارية لإعادة رصفة مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذه الحملة لم تكن الأولى وأنها ستتم بشكل يومي ، حفاظًا على حياة المواطنين وعلى نظافة ومظهر المدينة.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها بهدف التسهيل على المواطنين

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

