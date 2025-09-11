ابتلع جنيهًا.. تفاصيل إنقاذ طفل بالأقصر كاد يفقد حياته

شهد مجمع الأقصر الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية نجاحًا جديدًا في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات يدعى سفيان محمد محمود بعد ابتلاعه عملة معدنية "جنيه" كادت أن تعرضه لمضاعفات خطيرة

فور وصول الطفل إلى قسم الطوارئ تم التعامل مع حالته بسرعة ودقة حيث نجح الفريق الطبي في استخراج الجسم الغريب باستخدام أحدث الوسائل الطبية وبمهارة عالية أنقذت حياته دون الحاجة إلى تدخل جراحي

وأعرب والد الطفل عن بالغ امتنانه لإدارة المجمع والفريق الطبي مؤكدا أن ما شهده من سرعة استجابة ورعاية شاملة يجسد قيمة المجمع كمؤسسة طبية متكاملة تقدم خدمات تضاهي المستشفيات الكبرى موجها رسالة شكر لكل الأطباء وأطقم التمريض على ما بذلوه من جهد لإنقاذ نجله

ويواصل مجمع الأقصر الطبي تحقيق نجاحات متتالية في مختلف التخصصات بما يعكس حجم التطوير الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة