إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة

نجح فريق جراحة العظام بمجمع الأقصر الطبي في إعادة البسمة لوجه طفل كان يعاني لوقت طويل من التهاب مزمن في عظمة الشظية تسبب له في آلام مستمرة وصعوبة في الحركة، مما جعل أسرته تعيش رحلة معاناة قاسية بحثًا عن علاج ينهي أوجاعه.

وقد تمكن الأطباء من إجراء عملية متقدمة تعرف باسم Gutter procedure، شملت تنظيف مكان الالتهاب بدقة ووضع إسمنت علاجي محمل بمضاد حيوي للقضاء على البكتيريا وتعجيل التئام العظم بشكل أفضل.

قاد العملية الدكتور عثمان عز الدين طبيب جراحة العظام والكسور بالمجمع، بمشاركة متكاملة من الدكتور محمود بهاء الدين استشاري التخدير والعناية المركزة، وتحت إشراف طاقم التمريض المكون من أحمد محمود حسين ومحمد عبد الرحمن وسميحة سيد عامر، وذلك بمتابعة دقيقة من الدكتور ياسر العوني رئيس قسم جراحة العظام والمفاصل والركبة، والدكتور أحمد ججاج المدير الطبي، والدكتور محمد العقبي مدير المجمع، والدكتور عرفة الهواري مدير الرعاية الثانوية والثالثية.

وعقب نجاح العملية، سادت أجواء من الفرح بين أسرة الطفل التي لم تتمالك دموعها وهي ترى صغيرها يستعيد ابتسامته من جديد بعد شهور طويلة من الألم والمعاناة، لتؤكد أن ما قدمه الفريق الطبي كان بمثابة طوق نجاة أعاد الأمل لحياتهم.

هذا الإنجاز الطبي يعكس حرص مجمع الأقصر الطبي على تقديم خدمات متقدمة تضاهي المراكز العالمية، مؤكدا دوره كصرح إنساني وعلاجي يسهم في رفع المعاناة عن المرضى ورسم البسمة على وجوه الأطفال وأسرهم.