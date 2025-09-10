قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب غاز
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
لو ضاع .. استعد كارت شحن عداد الكهرباء
رئيس مجلس الوزارء يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء
رئيس الوزراء: وضع برنامج للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط وحصرها
حكم تشغيل القرآن في المنزل عند الخروج منه.. أمين الإفتاء: جائز شرعا بشرط
مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة
مدبولي: 500 مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر وتونس.. ونأمل وصولها إلى مليار دولار
رئيس الوزراء يكشف عن اجتماعات مكثفة لتوطين الطاقة المتجددة في مصر
دعاء جوف الليل لتفريج الكرب وقضاء الحاجة.. احرص عليه يوميا سيغير حياتك
محافظات

مأساة أم بالأقصر.. فقدت طفلها في حادث دهس بعد شهرين من وفاة زوجها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

لم يكد يمضي شهران على فقدان الطفل “ طارق عبد الرحمن أحمد” لوالده الذي تركه وأسرته في دوامة من الحزن حتى شاء القدر أن يضاعف المأساة بفاجعة جديدة حين دهسته سيارة نقل ثقيل على كوبري كيمان المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر وهو في ربيعه الثاني عشر.

"طارق" الذي لم يتجاوز بعد مرحلة الطفولة كان عائدًا من يوم عادي لم يتخيل أنه سيكون الأخير في حياته، وبينما كان يعبر الكوبري فوجئ بسيارة النقل تتجه نحوه بسرعة كبيرة فلم يتمكن من النجاة ليسقط تحت عجلاتها جثة هامدة في لحظات قليلة، تاركًا خلفه دموعا لا تنتهي وقلوبا ممزقة.

صدمة الأم

الأم المفجوعة لم تستطع تحمل وقع الخبر، خاصة أن طارق لم يكن طفلها الوحيد بل الابن الأوسط بين أشقائه، وكانت تراه سندا لها بعد وفاة والده. انهيارها وبكاؤها المتواصل هزا مشاعر الأهالي الذين التفوا حولها في محاولة لانتشالها من أوجاعها، مؤكدين أن فقدان الزوج ثم الابن في شهور قليلة مأساة لا يمكن وصفها بالكلمات.

الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي فيما تم التحفظ على السائق المتسبب في الواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

الحزن خيم على أهالي كيمان المطاعنة الذين تجمعوا حول منزل أسرة الطفل لتقديم العزاء، وقد زاد من عمق المأساة أن الأسرة ما زالت لم تتجاوز صدمة رحيل الأب قبل أسابيع قليلة، لتجد نفسها اليوم أمام فقد جديد لا يقل قسوة، وهو رحيل الابن.

أهالي المنطقة عبروا عن غضبهم من تكرار مثل هذه الحوادث على الكوبري مطالبين بضرورة تشديد الرقابة المرورية ووضع ضوابط تحمي الأطفال والمارة من المصير ذاته .

الأقصر اخبار الاقصر دهس طفل

