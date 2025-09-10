مأساة أم بالأقصر.. فقدت طفلها في حادث دهس بعد شهرين من وفاة زوجها

لم يكد يمضي شهران على فقدان الطفل “ طارق عبد الرحمن أحمد” لوالده الذي تركه وأسرته في دوامة من الحزن حتى شاء القدر أن يضاعف المأساة بفاجعة جديدة حين دهسته سيارة نقل ثقيل على كوبري كيمان المطاعنة بمركز إسنا جنوب الأقصر وهو في ربيعه الثاني عشر.

"طارق" الذي لم يتجاوز بعد مرحلة الطفولة كان عائدًا من يوم عادي لم يتخيل أنه سيكون الأخير في حياته، وبينما كان يعبر الكوبري فوجئ بسيارة النقل تتجه نحوه بسرعة كبيرة فلم يتمكن من النجاة ليسقط تحت عجلاتها جثة هامدة في لحظات قليلة، تاركًا خلفه دموعا لا تنتهي وقلوبا ممزقة.

صدمة الأم

الأم المفجوعة لم تستطع تحمل وقع الخبر، خاصة أن طارق لم يكن طفلها الوحيد بل الابن الأوسط بين أشقائه، وكانت تراه سندا لها بعد وفاة والده. انهيارها وبكاؤها المتواصل هزا مشاعر الأهالي الذين التفوا حولها في محاولة لانتشالها من أوجاعها، مؤكدين أن فقدان الزوج ثم الابن في شهور قليلة مأساة لا يمكن وصفها بالكلمات.

الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي فيما تم التحفظ على السائق المتسبب في الواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

الحزن خيم على أهالي كيمان المطاعنة الذين تجمعوا حول منزل أسرة الطفل لتقديم العزاء، وقد زاد من عمق المأساة أن الأسرة ما زالت لم تتجاوز صدمة رحيل الأب قبل أسابيع قليلة، لتجد نفسها اليوم أمام فقد جديد لا يقل قسوة، وهو رحيل الابن.

أهالي المنطقة عبروا عن غضبهم من تكرار مثل هذه الحوادث على الكوبري مطالبين بضرورة تشديد الرقابة المرورية ووضع ضوابط تحمي الأطفال والمارة من المصير ذاته .