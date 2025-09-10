الأمن يكشف حقيقة فيديو اعتداء 3 أشخاص على فتاة بالأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله تعدي ثلاثة أشخاص على فتاة أثناء محاولتها تصويرهم بالأقصر .

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد الشاكية وهي طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الأقصر وبمناقشتها أقرت بتضررها من أحد الأشخاص "عاطل – له معلومات جنائية" لقيامه بتهديدها وأسرتها بالأذى بسبب خلافات سابقة بينهم وأوضحت أنه وبرفقته شخصان آخران اعترضوا طريقها بالشارع فقامت بتصويرهم لتوثيق الواقعة ونفت تعرضها لمحاولة خطف هاتفها المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسي وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بمشاركة صديقيه اللذين كانا برفقته وتم ضبطهما أيضًا.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.