قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأمن يكشف حقيقة فيديو اعتداء 3 أشخاص على فتاة بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله تعدي ثلاثة أشخاص على فتاة أثناء محاولتها تصويرهم بالأقصر .

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد الشاكية وهي طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الأقصر وبمناقشتها أقرت بتضررها من أحد الأشخاص "عاطل – له معلومات جنائية" لقيامه بتهديدها وأسرتها بالأذى بسبب خلافات سابقة بينهم وأوضحت أنه وبرفقته شخصان آخران اعترضوا طريقها بالشارع فقامت بتصويرهم لتوثيق الواقعة ونفت تعرضها لمحاولة خطف هاتفها المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسي وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بمشاركة صديقيه اللذين كانا برفقته وتم ضبطهما أيضًا.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

الاقصر اخبار الاقصر وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: الولايات المتحدة أبلغتنا بوقوع الهجوم على الدوحة بعد الاستهداف بعشر دقائق

ترشيحاتنا

نجل فضل شاكر

نجل فضل شاكر: «لا نمانع من الصلح مع راغب علامة لكن عليه أن يتصالح مع نفسه أولًا»

عمرو جمال

عمرو جمال يوجه رسالة غامضة عن المثالية والضغوط النفسية

فيلم موسكو كايرو

مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينفرد بالعرض الدولي الأول لفيلم «موسكو كايرو»

بالصور

رفقة ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

الكشري
الكشري
الكشري

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد