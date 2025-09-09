وزير الصحة: المجمع الطبي الدولي بالأقصر منارة صحية متميزة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أن المجمع الطبي الدولي بمحافظة الأقصر يُعد منارة صحية متميزة، بما يضمه من تجهيزات حديثة وأدوار متكاملة تسهم في خدمة منظومة التأمين الصحي الشامل.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير الميدانية للمجمع، برفقة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب كل من: الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر، والدكتور محمد نشأت رئيس إقليم الصعيد، والدكتور مصطفى شعبان رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور أحمد البرعي مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي للهيئة.



وأشاد وزير الصحة والسكان بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء وهيئة التمريض وكافة العاملين بالمجمع، مشيرًا إلى تميز أدائهم في تقديم الخدمة الطبية لأهالي محافظة الأقصر، ومؤكدًا أن ما شاهده يعكس حجم التطوير المستمر للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية.



وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن تمنياته باستمرار التقدم والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر ، بما يتماشى مع أهداف الدولة في النهوض بالقطاع الصحي.