مستشفى حميات الأقصر تشكر المحافظ لاستجابته السريعة برصف الطريق المؤدي للمستشفى

أعربت إدارة مستشفى حميات الأقصر، برئاسة الدكتور محمد الرملي مدير المستشفى، وجميع العاملين، عن خالص الشكر والتقدير للمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على استجابته الفورية لرصف الطريق المؤدي إلى المستشفى.

وجاء ذلك عقب جولة ميدانية للمحافظ، حيث وجّه بسرعة تنفيذ أعمال الرصف وتيسير حركة المرضى والمترددين، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستشفى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لدعم المحافظ المتواصل للقطاع الصحي بمحافظة الأقصر، وحرصه الدائم على توفير بيئة صحية آمنة تليق بأبناء المحافظة.