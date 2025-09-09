قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رحلة على حافة الموت.. طبيب قلب يعيد الحياة لمريض داخل سيارة إسعاف بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

لم يتخيل أحد أن رحلة نقل مريض من مستشفى العديسات إلى مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر ستتحول إلى لحظات فارقة، أشبه بسباق مع الزمن بين الموت والحياة. المريض الذي كان يعاني من جلطة بالقلب ومشاكل رئوية حادة، وجد نفسه فجأة في مواجهة توقف كامل بعضلة القلب وهو داخل سيارة الإسعاف.

في تلك اللحظة الحرجة، تولى الدكتور محمد جمال طبيب القلب مهمة الإنقاذ بمساندة المسعف وليد صلاح. المشهد داخل سيارة الإسعاف لم يكن عاديًا؛ أصوات الأجهزة ترصد توقف النبض، نظرات القلق تملأ المكان، والوقت يمر كالسيف. لكن الطبيب لم يتردد لحظة، إذ بدأ على الفور بتركيب أنبوبة حنجرية لفتح مجرى الهواء، تلاها إنعاش قلبي رئوي مكثف وسط أجواء متوترة.

كانت الدقائق تمر ببطء شديد، كأنها ساعات طويلة، بينما الجميع يترقب النتيجة. ومع كل ضغطة على صدر المريض، كان هناك صراع صامت بين الأمل واليأس.

 المسعف وليد صلاح وقف بجانب الطبيب بكل إخلاص، يدعمه في كل خطوة، يراقب الأجهزة بعين، وفجأة، وبينما كان التوتر يسيطر على الأجواء، التقطت الأجهزة أول إشارة ضعيفة لعودة النبض.

 لحظة تحولت إلى انفجار من الفرحة الصامتة داخل السيارة؛ تنفّس الطبيب بارتياح، والمسعف أطلق نظرة امتنان، والمريض بدأ يستعيد وعيه شيئًا فشيئًا، وكأن الحياة عادت إليه من جديد.

مع وصول السيارة إلى مستشفى الكرنك الدولي، كانت حالة المريض قد استقرت إلى حد كبير، بعد أن خاض معركة حقيقية على حافة الموت.

المسعف وليد صلاح لم يستطع أن يخفي فخره بما حدث، فوثّق القصة على صفحته مؤكدًا أن ما جرى يعكس عظمة قسم القلب وبطولات رجال الإسعاف الذين يواجهون أصعب المواقف برباطة جأش وإصرار على إنقاذ الأرواح.

