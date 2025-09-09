قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شركة مياه الأقصر تحذر من التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

حذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر المواطنين من خطورة أي تعديات أو مخالفات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تمثل فقط تعديًا على المرافق العامة، وإنما تهدد استمرارية الخدمة وجودتها وتشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

وأوضحت الشركة أن القانون الصادر في الجريدة الرسمية – العدد 35 (مكرر) في أول سبتمبر 2025 – حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس لمدد تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تبدأ من عشرين ألف جنيه وقد تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، وذلك وفقًا لنوع المخالفة وخطورتها.

وأشارت الشركة إلى أن المخالفات التي نص عليها القانون تشمل تركيب وصلات مياه أو صرف صحي دون تصريح رسمي، أو صرف المخلفات الصناعية على الشبكات العامة دون موافقات مسبقة، فضلًا عن الاعتداء على العاملين أو تعطيل أعمالهم، واستخدام مواد أو معدات غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب ترويج الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة عن جودة المياه.

وأكدت الشركة أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المرافق الحيوية وضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين بالكفاءة المطلوبة، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفة.

وأكدت الشركة بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة والتعاون في الإبلاغ عن أي تعديات أو توصيلات غير قانونية، عن طريق الخط الساخن أو الإبلاغ فى مقر الشركة، أو قنوات التواصل الرسمية، حفاظًا على المرافق العامة وضمان استمرار وصول المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي بشكل آمن ومستدام.

الاقصر مياة الاقصر اخبار الاقصر

