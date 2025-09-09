رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال صيانة وتجميل منطقة نادي التجديف والرياضات المائية بكورنيش النيل

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بمتابعة أعمال التجميل ورفع كفاءة وصيانة كورنيش النيل بمنطقة نادي التجديف والرياضات المائية.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمتابعة أعمال رفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين،

وتابع رئيس مدينة الأقصر، أعمال صيانة أرضية كورنيش النيل من ترميم ( بلاط البازلت الأسود، وبلاط الرخام)، بدءً من نادي التجديف حتى ميدان الإبروتيل فضلاً عن الإهتمام برفع كفاءة مستوي الزراعات والإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء بنفس ذات المنطقة للظهور بالمظهر اللائق وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

يأتى ذلك فى أطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر باستمرار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بكورنيش النيل لظهوره بالمظهر الحضاري اللائق وتحسين الصورة البصرية لدي المواطنين.