بتكلفة 695 مليون جنيه..محافظ الأقصر يفتتح مشروعي الصرف الصحي بقريتي النمسا والقرايا بإسنا

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم، مشروع محطتي الصرف الصحي بقرية النمسا، ومشروع الصرف الصحي بقرية القرايا بمركز إسنا، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلى صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعمد ومشايخ القرى.

ويشمل مشروع صرف صحي قرية النمسا (٣ محطات رفع + ٣ خطوط طرد + شبكات انحدار)، حيث تم الانتهاء من محطتي رفع النمسا الوسيطة والرئيسية، . وتبلغ تكلفة المشروع ٢٩٩ مليون جنيه.

أما مشروع صرف صحي قرية القرايا فيتكون من (محطة رفع + خط طرد + شبكات انحدار)، بتكلفة ٣٩٦ مليون جنيه، ويخدم نحو ١٦ ألف نسمة. وقد بلغت نسبة التنفيذ ١٠٠٪ في الشبكات وخطوط الطرد والأعمال المدنية والكهرو ميكانيكية. وتولت التنفيذ كل من الهيئة العربية للتصنيع – مصنع المحركات وشركة المقاولون العرب.

وخلال كلمته، وجّه محافظ الأقصر تحية إعزاز وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة "حياة كريمة" التي وفرت حياة تليق بالمواطن المصري، كما قدم الشكر للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب بالأقصر على ما بذلوه من مجهودات. ووجّه بسرعة تركيب الوصلات المنزلية، وإرسال سيارة للتعاقد مع المواطنين.

كما أعلن محافظ الأقصر عن افتتاح تطوير كورنيش إسنا في بداية العام المقبل، وتطوير المجزر النصف آلي بما يليق بمدينة إسنا، وإنشاء شادر جديد للخضروات بحاجر إسنا، إضافة إلى إقامة سوق نموذجي للمواشي، مؤكداً أن هذه المشروعات سترى النور قريباً لخدمة أهالي المركز.