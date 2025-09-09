نائب محافظ الأقصر يتفقد المصابين في حادث انقلاب الأتوبيس بالمحور .. صور

في إطار المتابعة المستمرة للحادث المأساوي الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي "المحور" بمحافظة الأقصر، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 34 آخرين، قام الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ بجولة داخل مستشفيات الكرنك الدولي والمجمع الطبي الدولي للاطمئنان على المصابين.

وخلال الزيارة، أكد نائب المحافظ أن الدولة بكامل أجهزتها تقف بجانب الأسر المتضررة، وأن الأولوية القصوى حاليًا هي توفير الرعاية الطبية اللازمة لكل مصاب حتى تمام شفائه. كما شدد على أن المحافظة تتابع لحظة بلحظة تطورات الوضع الصحي، بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية.

وأضاف أبو زيد أن سرعة استجابة سيارات الإسعاف والفرق الطبية ساهمت بشكل كبير في تقليل حجم الخسائر وإنقاذ أرواح عديدة، مشيدًا بجهود الطواقم الطبية التي واصلت العمل على مدار الساعات الماضية دون توقف.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية ستظل على تواصل دائم مع أسر الضحايا والمصابين لتقديم كل أوجه الدعم الممكن، لافتًا إلى أن ما حدث يُعد فاجعة إنسانية تستوجب تضافر الجهود للتخفيف من آثارها.