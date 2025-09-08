رئيس جامعة الأقصر تتفقد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة

تفقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، مساء اليوم ، أعمال الكشف الطبي المخصص للطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة، للاطمئنان على سير الإجراءات الصحية والتنظيمية الخاصة بقبول الطلاب.



ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أحمد محي، عميد الكلية، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث أشادت بجهود الأطقم الطبية والإدارية في توفير بيئة آمنة ومجهزة لاستقبال الطلاب.



وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، أن الجامعة تحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للطلاب الجدد، مشددة على أن الكشف الطبي يعد خطوة أساسية لضمان صحة الطلاب وسلامتهم طوال فترة دراستهم الجامعية، كما يأتي ضمن خطة الجامعة لدعم العملية التعليمية وتوفير بيئة جامعية متكاملة.