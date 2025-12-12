الشيخ زايد تستقبل مليون رحلة يوميا..وتحديات جديدة مع النمو السياحي

كشفت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن آخر دراسة مرورية أجريت بالمدينة أظهرت امتلاك الشيخ زايد ستة مداخل رئيسية، تشهد مرور أكثر من مليون رحلة يوميًا خلال ساعات الذروة، ما يعكس الإقبال المتزايد من السكان والزائرين والعاملين داخل المدينة.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد أن أبرز التحديات التي تواجه الجهاز حاليًا تتعلق بملفات النظافة والنقل الداخلي وتنظيم المرور، خاصة بعد تحول المدينة إلى وجهة سياحية جاذبة أعقاب افتتاح المتحف الكبير وارتفاع عدد الفنادق التي حصلت على تسهيلات حكومية لزيادة طاقتها الاستيعابية.

وأكدت أن النمو العمراني والسياحي المتسارع يفرض مسؤوليات كبيرة في المرحلة المقبلة، مشددة على استمرار العمل لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات بما يليق بمكانة المدينة ويعكس الصورة الحضارية لمصر أمام زوارها.