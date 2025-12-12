قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج
القاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
الزراعة تضرب بيد من حديد.. ضبط مخزن غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى
طيران الاحتلال يحلق على ارتفاع منخفض في الجنوب اللبناني
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار
استشاري نوم تكشف أسباب ارتفاع معدلات الأرق بين النساء
ما الذي تم من تطوير بمستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب
استشاري مناعة يوضح أسباب تباين الإحساس بالبرودة بين الأفراد
الزمالك يدرس إعارة الكيني بارون أوشينج في الميركاتو الشتوي
توك شو

الشيخ زايد تستقبل مليون رحلة يوميا..وتحديات جديدة مع النمو السياحي

المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد
المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد
إسراء صبري

كشفت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن آخر دراسة مرورية أجريت بالمدينة أظهرت امتلاك الشيخ زايد ستة مداخل رئيسية، تشهد مرور أكثر من مليون رحلة يوميًا خلال ساعات الذروة، ما يعكس الإقبال المتزايد من السكان والزائرين والعاملين داخل المدينة.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد أن أبرز التحديات التي تواجه الجهاز حاليًا تتعلق بملفات النظافة والنقل الداخلي وتنظيم المرور، خاصة بعد تحول المدينة إلى وجهة سياحية جاذبة أعقاب افتتاح المتحف الكبير وارتفاع عدد الفنادق التي حصلت على تسهيلات حكومية لزيادة طاقتها الاستيعابية.

وأكدت أن النمو العمراني والسياحي المتسارع يفرض مسؤوليات كبيرة في المرحلة المقبلة، مشددة على استمرار العمل لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات بما يليق بمكانة المدينة ويعكس الصورة الحضارية لمصر أمام زوارها.

الشيخ زايد افتتاح المتحف الكبير النظافة

