3 وفيات و38 مصابا.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي الأقصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 38 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب كان في طريقه من الأقصر إلى القاهرة على الطريق الصحراوي الشرقي «المحور» شرق الأقصر.

تفاصيل الحادث

شهدت منطقة الظهير الصحراوي بمدخل محافظة الأقصر حادث انقلاب أتوبيس ركاب، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين حسب آخر إحصائية.

وتم نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغ لغرفة الأزمات

تلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان محافظة الأقصر بقيادة محسن الشامي، إخطارا من الأهالي يفيد بإنقلاب أتوبيس نقل ركاب قادم من القاهرة.

26 سيارة إسعاف

وانتقل لموقع الحادث 26 سيارة إسعاف لنقل المصابين وتم نقل 13 مصابا لمستشفى الكرنك الدولى ومجمع الأقصر الدولى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدير الأمن يطمئن على المصابين

وتفقد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر اللواء محمد الصاوي مصابي حادث انقلاب الأتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي “المحور”، والذين يخضعون للعلاج داخل مستشفى المجمع الطبي الدولي بالأقصر.

واطمأن اللواء الصاوي على الحالة الصحية للمصابين، موضحا أنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وتبادل معهم الأحاديث لرفع من روحهم المعنوية.

إزالة أثار الحادث

وأصدر مدير الأمن توجيهات بسرعة الدفع بأوناش كبيرة لفتح الطريق وإزالة آثار الحادث، بما ساهم في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها عقب نقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع الأتوبيس وفتح الطريق من الجانبين للمسافرين.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

كشف شهود عيان تفاصيل جديدة حول حادث انقلاب أتوبيس نقل الركاب الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الأقصر، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين.

السرعة الزائدة

أكد شهود العيان، أن السائق حاول أخذ دوران قبل محور اللواء سمير فرج، إلا أن السرعة الزائدة أفقدته السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس بشكل مفاجئ.