قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة تاريخية في البورصة المصرية.. والعاصمة الإدارية تدخل على خط الطروحات الكبرى
"أسطول الصمود العالمي" يدعو لتوحيد الجهود من أجل فلسطين
رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة
انتفاضة جماهيرية في وجه الاحتلال.. الملاعب الأوروبية تتحول إلى ساحة تضامن مع غزة| تفاصيل
الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى في مجال الأمن والتعليم والاتصالات والنقل
الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثات بشأن الإسكان والكهرباء والتموين
شوبير: يارب صبحنا وربحنا.. وبالصعود لكأس العالم فرحنا
طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات
أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
الحكومة تتلقى 201 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهر
وزير الخارجية: التوصل إلى اتفاق نووي يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف
التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية

محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية بمجمع الأقصر الطبي
محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية بمجمع الأقصر الطبي
شمس يونس

في لفتة إنسانية، زار المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، مصابي حادث انقلاب أتوبيس النقل الجماعي التابع لإحدى الشركات الخاصة، بمجمع الأقصر الطبي، وذلك برفقة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل، مشيداً بسرعة استجابتهم ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية، وما يتمتع به مجمع الأقصر الطبي – الذي تم افتتاحه أمس – من إمكانات متقدمة وخدمات صحية على أعلى مستوى. وكان في استقباله كل من الدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد العقبي مدير مجمع الأقصر الطبي.

وقد وقع الحادث في نهاية محور سمير فرج على الطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر عن حالتي وفاة ونحو 15 مصاباً. وعلى الفور، وجه المحافظ نائبه الدكتور هشام أبو زيد بالتوجه لمستشفى الأقصر الطبي لمتابعة حالة المصابين برفقة القيادات الأمنية المختصة.

كما انتقل اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث تابع عمليات نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة. وأوضح أن غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تلقت إخطاراً بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف إلى الموقع لنقل المصابين.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تتابع بشكل مستمر الحالات الصحية لجميع المصابين حتى تمام شفائهم، مشيراً إلى أن كافة أجهزة الدولة والقطاع الصحي بالمحافظة يعملون على توفير الدعم الكامل والرعاية اللازمة لهم ولذويهم.

وفي ختام زيارته، وجه المحافظ رسالة طمأنة لأهالي المصابين، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهداً في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم، داعياً في الوقت نفسه جميع السائقين وأفراد المجتمع إلى الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة المرورية حفاظاً على الأرواح.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

ياسمين الخطيب

غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

الاقتصاد الأمريكي على حافة الركود والذهب مرشح لاختراق 3800 دولار|تفاصيل

جانب من اللقاء

محافظ الشرقية: تنفيذ 740 مشروعًا لتحسين الصرف الصحي ومياه الشرب

صورة أرشيفية

معهد المحاصيل الحقلية: الدولة نجحت في مواجهة تفتت الرقعة الزراعية

بالصور

قبل محاكمتها.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

مش كل وجع العظم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي
مش كل وجع العضم.. تقلصات العضلات جرس إنذار لنقص غذائي خفي

13 فائدة لتناول البليلة

البليلة
البليلة
البليلة

Back To school.. أحمد سعد: هعرف أنام.. رنا سماحة: خايفة وقلقانة

رنا سماحة وابنها فى أول يوم دراسي
رنا سماحة وابنها فى أول يوم دراسي
رنا سماحة وابنها فى أول يوم دراسي

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد