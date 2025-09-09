قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
روابط مناهج سنة أولى بكالوريا على موقع وزارة التربية والتعليم ..حمل الآن
تحقيقات وملفات

مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور

شمس يونس

شهد الطريق الصحراوي الشرقي المعروف بـ "المحور" بمحافظة الأقصر حادثًا مأساويًا بعدما انقلب أتوبيس نقل ركاب كان في طريقه إلى القاهرة، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 34 آخرين بإصابات متفرقة.

وفور وقوع الحادث، جرى الدفع بـ 20 سيارة إسعاف إلى الموقع، حيث نُقلت الحالات الحرجة إلى مستشفى الكرنك الدولي والمجمع الطبي الدولي التابعين لهيئة الرعاية الصحية، بينما تلقى عدد من المصابين الإسعافات الأولية بمكان الحادث بعد رفضهم الانتقال.

الوفيات

لقي جراء الحادث مصرع كل من:

جثة مجهولة الهوية لرجل يبلغ من العمر نحو 55 عامًا

جثة مجهولة الهوية لطفل يبلغ عامين فقط

بالإضافة إلى حالة ثالثة جارٍ إنهاء إجراءاتها


المصابون


وكشفت السجلات الطبية عن أسماء عدد من المصابين، من بينهم:

فاطمة السيد نصر (35 عامًا) – بتر بالذراع الأيسر

محمد أحمد علي (35 عامًا) – كدمات وسحجات

أدهم محمد أحمد علي (3 أعوام) – كدمات وسحجات

آدم محمد أحمد علي (6 أعوام) – كدمات وسحجات

الشاذلي محمود دسوقي (24 عامًا) – كدمات وسحجات

محمود عبد الرؤوف القاعود (35 عامًا) – كسر بالذراع الأيسر

عبد الرحمن محمد أحمد (31 عامًا) – جرح تهتك بالرأس

باغلب سلامة نور (28 عامًا) – جروح وكدمات

ملاك جرجس ذكي (48 عامًا) – خلع بالكتف الأيسر

أحمد سيد نوبي (39 عامًا) – جرح باليد اليسرى

مدحت أحمد محمد (34 عامًا) – جروح بالظهر نتيجة تناثر الزجاج

أنس محمد النادي (21 عامًا) – كدمات وسحجات

محمود محمد النادي (23 عامًا) – كدمات وسحجات

أحمد حسين الدردير (20 عامًا) – كسر بالكتف الأيسر

أسماء عبد الحميد عبده (40 عامًا) – ما بعد الارتجاج وكدمة بالحوض


وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الحالة الصحية للمصابين، فيما تعمل فرق المرور على رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق.

