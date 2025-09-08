الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة

تحولت أعمال الصرف الصحي بقرية الدقيرة التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر إلى مشهد مأساوي، بعد سقوط عامل شاب في العقد الثاني من عمره داخل بئر صرف صحي أثناء قيامه بأعمال تجهيز الغرفة.

فور ورود البلاغ إلى الأجهزة الأمنية، انتقلت فرق الإنقاذ إلى الموقع، وتمكنت من استخراج الجثمان، وسط حالة من الحزن والذهول التي سيطرت على الأهالي الذين هرعوا لمتابعة الحادث.

أوضحت المعاينة أن الشاب من محافظة سوهاج، وجاء للعمل بالقرية ضمن عمال أحد المقاولين المنفذين للمشروع، إلا أن القدر لم يمهله فسقط داخل البئر ليلقى مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، لاستكمال الإجراءات الرسمية اللازمة قبل تسليمه إلى أسرته لنقله إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج لدفنه.