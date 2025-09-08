قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة

شمس يونس

تحولت أعمال الصرف الصحي بقرية الدقيرة التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر إلى مشهد مأساوي، بعد سقوط عامل شاب في العقد الثاني من عمره داخل بئر صرف صحي أثناء قيامه بأعمال تجهيز  الغرفة.

فور ورود البلاغ إلى الأجهزة الأمنية، انتقلت فرق الإنقاذ إلى الموقع، وتمكنت من استخراج الجثمان، وسط حالة من الحزن والذهول التي سيطرت على الأهالي الذين هرعوا لمتابعة الحادث.

أوضحت المعاينة أن الشاب من محافظة سوهاج، وجاء للعمل بالقرية ضمن عمال أحد المقاولين المنفذين للمشروع، إلا أن القدر لم يمهله فسقط داخل البئر ليلقى مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، لاستكمال الإجراءات الرسمية اللازمة قبل تسليمه إلى أسرته لنقله إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج لدفنه.

