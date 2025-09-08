قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
تحقيقات وملفات

لغز العثور على جثمان شاب بجوار مزلقان أرمنت بالأقصر.. تحقيقات موسعة من الأجهزة الأمنية.. ما الذي حدث؟

شمس يونس

في مساء عادي بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر  تحولت الأجواء الهادئة إلى مشهد صادم حين عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان شاب مجهول بجوار مزلقان الساحة الرضوانية أمام كوبري المطاعية.

 البلاغ الذي وصل إلى الشرطة فتح الباب أمام واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل بين الأهالي، خاصة مع غموض هوية الشاب في الساعات الأولى.

الجثمان نقل بسرعة إلى المستشفى، وهناك بدأ التحقيق في هوية صاحبه. لم يطل الانتظار كثيرًا، فقد تقدمت أسرة من قرية الرزيقات لتتعرف عليه، لتتأكد الحقيقة الموجعة: المتوفى هو ابنهم الدردير عبد الكريم، الشاب الذي غادر بيته يومًا ولم يعد إلا جثمانًا صامتًا ينتظر إجراءات الدفن والتحقيق.

صدمة الأسرة كانت أكبر من أن توصف، فالأم المكلومة التي هرعت إلى المستشفى لم تصدق عينيها، والأب الذي حاول التماسك أمام الناس لم يجد سوى دموع صامتة تخفي مرارة الفقد. بينما تحولت القرية كلها إلى ساحة عزاء، يتداول أهلها تفاصيل الواقعة ويفتشون في أسباب النهاية المبكرة لشاب عرف بين أصدقائه بالهدوء والأحلام البسيطة.

الأجهزة الأمنية من جانبها حررت محضرًا بالواقعة، وبدأت جهات التحقيق جمع المعلومات وكشف الملابسات الغامضة، وبينما يسير الملف في مساره القانوني، يظل الأهالي يتساءلون: كيف انتهت حياة شاب في مقتبل العمر بتلك الصورة الغامضة؟ وما الذي أخفته الساعات الأخيرة من يومه الأخير؟

الاقصر محافظ الاقصر امن الاقصر

