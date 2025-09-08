عيادات خارجية متخصصة لجراحة الأورام طب الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

ضمن سلسلة جولاته الميدانية الدورية لمتابعة المنظومة الصحية في محافظات الجمهورية، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، مستشفى شفاء الأورمان (صعيد بلا سرطان) بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك ضمن جولته التفقدية لعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الأقصر وقنا، اليوم الإثنين، بهدف متابعة سير العمل، ورصد التحديات وحلها، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى شفاء الأورمان يعمل بالتكامل مع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ويخدم أهالي محافظات الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، البحر الأحمر، والوادي الجديد. خلال الجولة، تفقد الوزير جميع أقسام المستشفى، بما في ذلك المبنى المخصص لعلاج الأطفال، ومركز النخاع العظمي، وغرفة فصل الخلايا الجذعية، والمعمل. كما حرص على التواصل المباشر مع المرضى وأهالي الأطفال، للتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة بانتظام وجودة عالية.

عيادات خارجية متخصصة

وأضاف “عبدالغفار” أن المستشفى يضم عيادات خارجية متخصصة تشمل جراحة الأورام، طب الأطفال، باطنة الأورام، الطب النووي، الطوارئ، التغذية، العلاج الإشعاعي، تخدير الأطفال، طب الأسنان، استقبال الحالات الجديدة، التخدير، الطب النفسي، علاج الألم، والرعاية التلطيفية، مما يعزز دوره كمركز رائد في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.