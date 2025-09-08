قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا تتسلّم عريضة قانونية تتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال احتلالها لفلسطين
قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟
تطبيق نموذج ITS في مصر | ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟
صاحب مطعم أجنبي يصطدم بسيارة سفير أنجولا في المهندسين
إعادة طلاء المدارس الحكومية وزيادة مساحاتها الخضراء لتحسين البنية التحتية
فى حملات مكبرة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه
تفاصيل إطلاق النار بمفرق راموت بالقدس المحتلة
مسئولة باليونيسف تكشف عن 5 آليات لإحداث تحول جذري لمواجهة أزمة التعلّم
الإسكندرية أولهم| تكريم 10محافظات حققت أعلى نسب تحسن فى مهارات اللغة العربية
مهرجان الأشباح الجائعة.. موروث روحي واحتفال شعبي صيني| تفاصيل
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
وزير التعليم العالي: اليوم الدولي لمحو الأمية فرصة لتعزيز الثقافة ونشر المعرفة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عيادات خارجية متخصصة لجراحة الأورام طب الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

عبدالصمد ماهر

ضمن سلسلة جولاته الميدانية الدورية لمتابعة المنظومة الصحية في محافظات الجمهورية، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، مستشفى شفاء الأورمان (صعيد بلا سرطان) بمحافظة الأقصر.

يأتي ذلك ضمن جولته التفقدية لعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الأقصر وقنا، اليوم الإثنين، بهدف متابعة سير العمل، ورصد التحديات وحلها، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى شفاء الأورمان يعمل بالتكامل مع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ويخدم أهالي محافظات الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، البحر الأحمر، والوادي الجديد. خلال الجولة، تفقد الوزير جميع أقسام المستشفى، بما في ذلك المبنى المخصص لعلاج الأطفال، ومركز النخاع العظمي، وغرفة فصل الخلايا الجذعية، والمعمل. كما حرص على التواصل المباشر مع المرضى وأهالي الأطفال، للتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة بانتظام وجودة عالية.

عيادات خارجية متخصصة

وأضاف “عبدالغفار” أن المستشفى يضم عيادات خارجية متخصصة تشمل جراحة الأورام، طب الأطفال، باطنة الأورام، الطب النووي، الطوارئ، التغذية، العلاج الإشعاعي، تخدير الأطفال، طب الأسنان، استقبال الحالات الجديدة، التخدير، الطب النفسي، علاج الألم، والرعاية التلطيفية، مما يعزز دوره كمركز رائد في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

مجلس الوزراء وزير الصحة محافظ الأقصر المنظومة الصحية شفاء الأورمان

