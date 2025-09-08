نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر ويشيد بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى

قام الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، اليوم بزيارة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية المتخصصة في علاج الأورام بمحافظة الأقصر، شملت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، ومستشفى سرطان الأطفال، وذلك برفقة الدكتور أحمد السبكي نائب وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ولفيف من قيادات الوزارة والقطاع الصحي.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على مختلف الأقسام الطبية والخدمات العلاجية المقدمة، حيث تفقد أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وبنك الدم، والتقى بعدد من الأطفال المرضى أثناء تلقيهم جلسات العلاج، واستمع إلى شرح تفصيلي حول خطط تطوير الخدمات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مستشفى شفاء الأورمان والمؤسسات الصحية التابعة للوزارة، خاصة في مجال علاج أورام الأطفال، مشيرًا إلى أن الهدف هو الارتقاء بالمستوى البحثي والعلاجي وتقديم أفضل رعاية ممكنة لتحقيق شعار "صعيد بلا سرطان".

وأشاد الوزير بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه المستشفى من حيث التجهيزات الطبية الحديثة والخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص الدولة على دعم مثل هذه الصروح الطبية التي تخفف من معاناة مرضى الصعيد وتوفر العلاج بجودة عالية، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع الأطفال المرضى.

ومن جانبه، رحب الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دعمًا كبيرًا لمسيرة المستشفى ورسالتها في تخفيف الأعباء عن أهالي الصعيد، مشيدًا بمساندة الدولة للمؤسسة من أجل تحقيق هدفها الإنساني النبيل.