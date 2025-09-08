العثور على جثمان شاب من قرية الرزيقات بمحيط مزلقان الساحة الرضوانية بالأقصر

شهد مركز أرمنت جنوب الاقصر حالة من الاستنفار الأمني عقب العثور على جثمان شاب ملقى بجوار مزلقان الساحة الرضوانية أمام كوبري المطاعية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة ونقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأظهرت التحريات المبدئية أن الجثمان يعود للشاب الدردير عبد الكريم، أحد أبناء قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت، حيث جرى التعرف عليه من قِبل أسرته بعد استدعائها إلى المستشفى. وقد باشرت الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة للتأكد من كافة التفاصيل المحيطة بها.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التي بدأت مباشرة أعمالها القانونية، تمهيدًا لاستكمال ملف القضية وكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

ويتابع أهالي القرية تطورات الواقعة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية من نتائج تكشف الغموض المحيط بالحادث.