قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثمان شاب من قرية الرزيقات بمحيط مزلقان الساحة الرضوانية بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد مركز أرمنت جنوب الاقصر حالة من الاستنفار الأمني عقب العثور على جثمان شاب ملقى بجوار مزلقان الساحة الرضوانية أمام كوبري المطاعية. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة ونقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأظهرت التحريات المبدئية أن الجثمان يعود للشاب الدردير عبد الكريم، أحد أبناء قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت، حيث جرى التعرف عليه من قِبل أسرته بعد استدعائها إلى المستشفى. وقد باشرت الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة للتأكد من كافة التفاصيل المحيطة بها.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التي بدأت مباشرة أعمالها القانونية، تمهيدًا لاستكمال ملف القضية وكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

ويتابع أهالي القرية تطورات الواقعة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية من نتائج تكشف الغموض المحيط بالحادث.

الاقصر اخبار الاقصر امن الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 لهذا السبب

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 .. لهذا السبب

بيجو 3008 إم نيسان اكس تريل 2026

تختار إيه .. بيجو 3008 أم نيسان اكس تريل 2026

فولكس فاجن

فولكس فاجن تكشف عن استراتيجيتها للسيارات الكهربائية وتقدم أربع نماذج جديدة في ميونخ

بالصور

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

هاجر السراج
هاجر السراج
هاجر السراج

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد