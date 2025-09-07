الأقصر تشهد أداء صلاة الخسوف بمشاركة القيادات الدينية والشعبية

في أجواء روحانية مهيبة شهدت محافظة الأقصر مساء اليوم الأحد إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبناءً على تعليمات الدكتور حسين عبد الباري وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني وبتوجيهات فضيلة الشيخ علي صديق أمير مدير المديرية وفضيلة الشيخ الطيب محمد حسان وكيل المديرية ومدير الدعوة الإلكترونية

وأدى صلاة الخسوف بمسجد السيد يوسف الحجاجي بالكرنك فضيلة الشيخ الطيب محمد حسان محمد وكيل مديرية أوقاف الأقصر ومدير الدعوة الإلكترونية بالمديرية إلى جانب فضيلة الشيخ عبد الرحيم محمود محمد مدير إدارة أوقاف البندر وذلك وسط حضور لافت من الدعاة والخطباء والقيادات الدينية والشعبية والسياسية والتنفيذية ورواد المساجد

وخلال خطبهم تحدث أئمة المساجد عن هذه الآية الكونية العظيمة موضحين أحكامها وكيفية أدائها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدين أن صلاة الخسوف تذكير بعظمة الخالق سبحانه وتعالى ودعوة صريحة للتوبة والرجوع إلى الله تعالى

ويأتي هذا في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني الصحيح وربط المسلمين بالسنن النبوية الشريفة والتأكيد على أن مثل هذه الظواهر الكونية هي آيات ربانية تستوجب الذكر والدعاء والاستغفار