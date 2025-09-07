نائب محافظ الأقصر يفتتح برنامج "التدريب من أجل التوظيف في مجال السياحة والفندقة"



شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي "التدريب من أجل التوظيف في مجال السياحة والفندقة"، الذي يتم تنفيذه بمكتبة مصر العامة بالأقصر، بمشاركة 47 شاب وفتاة من المتدربين كمرحلة أولى، وذلك بحضور محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر.

يتم تنفيذ البرنامج تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك بالتعاون بين محافظة الأقصر، ولجنة تسويق السياحة الثقافية، وجامعة الأقصر، ومكتبة مصر العامة بالأقصر، بهدف تمكين الشباب وربطهم مباشرة بسوق العمل في قطاع السياحة والفندقة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات السياحية وتعزيز تجربة الزائرين، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية السياحية ورفع كفاءة الكوادر الشبابية.

وأوضح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن التدريب يتضمن مجموعة متكاملة من المواد العلمية والمهارات العملية الضرورية للعمل في مجالات السياحة والفندقة، يقدمها مجموعة من الأساتذة المختصين بجامعة الأقصر، وتشمل تكنولوجيا المعلومات، وصناعة السياحة والفندقة، والتراث الثقافي المصري، وفنون الإدارة الفندقية وأساسيات البروتوكول، والوعي الأثري، وفن الإتيكيت ولغة الجسد، وتنفيذ زيارات للمواقع الأثرية لرفع الوعي السياحي واكتساب خبرات عملية وعلمية تؤهلهم لشغل وظائف سياحية وفق أعلى معايير الجودة المهنية، كما سيتم منح المشاركين شهادات معتمدة بالتدريب.

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، أن جامعة الأقصر حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للبرنامج التدريبي من خلال الأساتذة والمواد العلمية المتخصصة لتنمية مهارات المتدربين وإعدادهم لسوق العمل في المجال السياحي ، مشيرة إلى أن العاملين بالقطاع السياحي يمثلون واجهة لمصر أمام الزائرين من مختلف دول العالم، مؤكدة أن الجامعة ستظل حريصة على المشاركة المجتمعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تضافر الجهود مع كافة الجهات المعنية.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، أنه يجب استغلال المقومات الاقتصادية للمحافظة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب والفتيات، مشيرا إلى أن الأقصر تصلح لخلق فرص عمل كريمة في القطاع السياحي، وأن البرنامج التدريبي يعد فرصة مهمة لدعم وتأهيل الشباب للانطلاق نحو التشغيل في القطاع السياحي من خلال تنمية مهاراتهم كعمالة فنية ماهرة مؤهلة لسوق العمل، لافتا إلى أن البرنامج يعكس التزام لجنة التوظيف بالمحافظة برفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز مكانة الأقصر كوجهة سياحية عالمية، ودعم التنمية السياحية المستدامة وربط التعليم والتدريب بسوق العمل.