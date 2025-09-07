الأقصر تستعد لانطلاقة تاريخية لرحلات البالون الطائر في أكتوبر القادم



فى خطوة تاريخية تهز عالم السياحة بالأقصر، أعلنت غرفة شركات السياحة والسفر بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أمن الأقصر ومديرية أمن البحر الأحمر عن تنظيم كونفوى سياحى خاص بالبالون الطائر يبدأ أول أكتوبر ٢٠٢٥، ضمن خطة شاملة لتنشيط الحركة السياحية وتعزيز تجربة الزائرين الفريدة

ويعنى الكونفوى تنظيم مجموعة من السيارات المرافقة للسياح بطريقة منسقة وآمنة، لضمان تجربة متكاملة وسلسة من لحظة الانطلاق وحتى الوصول، مما يرفع مستوى الراحة والأمان ويضاعف متعة رحلات البالون الطائر الشهيرة عالميًا

وينطلق الكونفوى الأول من الغردقة فى الثانية صباحًا ليصل إلى الأقصر بين الخامسة والنصف والسادسة صباحًا، كما سيتم تسيير كونفوى إضافى يربط بين البر الشرقى والبر الغربى عبر محور معبد الكرنك، بجانب استمرار الكونفوى الحالى بالغرب، لتسهيل حركة السياحة وضمان وصول أكبر عدد من الزوار لتجربة مغامرة البالون الطائر

الخطوة التاريخية تعكس رؤية الأقصر الطموحة فى رفع مستوى السياحة وتقديم تجربة غير مسبوقة للسياح، لتظل المحافظة واحدة من أبرز الوجهات السياحية التى تجمع بين التاريخ والجمال والإثارة