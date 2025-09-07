قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان بورسعيد السينمائي يعلن أسماء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة

لجنة تحكيم مهرجان بورسعيد
لجنة تحكيم مهرجان بورسعيد
أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة (روائي وتسجيلي) في دورته الأولى، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر الجاري، "دورة النجم محمود ياسين".

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها نخبة من أبرز صُنّاع السينما والفن، حيث يشارك باللجنة كل من:

المخرج عماد البهات: وهو مخرج مصري بارز من مواليد 1970، بدأ حياته الفنية كمساعد للمخرجين يوسف شاهين ويسري نصر الله، قبل أن يقدم أفلامه الروائية الطويلة الثلاثة (استغماية، البلياتشو، صندوق الدنيا) التي نالت جوائز محلية ودولية. 

كما شارك في لجان تحكيم عدة مهرجانات سينمائية عربية.

الفنانة سناء يوسف: وهي ممثلة تونسية درست الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للفنون الملتيميديا بتونس، وحصلت على شهادة الاحتراف المهني في التمثيل. 

شاركت في أعمال تونسية، أوروبية ومصرية، من أبرزها مسلسل فرقة ناجي عطا الله أمام عادل إمام، صدق وعده مع خالد النبوي، ونقطة ضعف مع جمال سليمان.

حصلت على عدة جوائز، منها جائزة أفضل ممثلة صاعدة بمهرجان الإعلام العربي بالقاهرة.

المؤلف الموسيقي تامر كروان:  تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبدأ مسيرته عام 1998. 

وضع موسيقى تصويرية لعدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، تميز فيها بدمج الهوية الموسيقية العربية مع الأسلوب العالمي، ما جعله من أبرز الأسماء في الموسيقى التصويرية بالسينما المصرية والعربية.

وقدم كروان خلال مشواره الفني العديد من الأفلام الناجحة من أبرزها  المدينة، بنات وسط البلد، في شقة مصر الجديدة، احكي يا شهرزاد، بعد الموقعة، باب الشمس، خارج الخدمة، يوم للستات، وأنف وثلاث عيون.

وعلى الشاشة الصغيرة، قدم عددا من  المسلسلات هامة مثل: المواطن ×، ذات، سجن النسا، تحت السيطرة، واحة الغروب، العائدون، بطلوع الروح، النزوة، ورسالة الإمام. 

المخرج الأردني بهاء الحسين: صانع أفلام ومدير التدريب الإقليمي في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

يشرف على مختبرات تطوير المشاريع مثل مختبر راوي ومختبر المنتجين العرب، مختبر مسلسلات لكتاب السيناريو، مختبر موزاييك لما بعد الإنتاج، والتي أسهمت في إطلاق مشاريع عربية وصلت إلى مهرجانات ومنصات دولية. 

يؤمن بدور التعاون الإقليمي في بناء صناعة سينمائية عربية مستدامة. 

الكاتب والناقد السينمائي رامي عبد الرازق: عضو جمعية نقاد السينما المصريين (EFCA) منذ عام 2007، وعضو اتحاد النقاد الدوليين (الفيبريسي) منذ عام 2008. 

تولى إدارة مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي (2020-2021) وأسبوع النقاد الدولي (2017). 

شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجانات كبرى، صدر له عدد من المؤلفات النقدية.

جدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقام تحت رعاية اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة.

مهرجان بورسعيد أحمد عسر هشام سليمان عماد البهات محمود ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يتوجه إلى بوركينا فاسو غدا على متن طائرة خاصة

حسين الشحات

ٱحمد حسن: حسين الشحات يبحث عن عرض إماراتي بعد رفض الأهلي مطالبه المادية

شوبير

شوبير يكشف آخر تطورات إصابة أشرف داري: القصة لم تنتهِ بعد

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد