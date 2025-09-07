مهرجان بورسعيد السينمائي يعلن أسماء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة

أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة (روائي وتسجيلي) في دورته الأولى، المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر الجاري، "دورة النجم محمود ياسين".

وتضم لجنة التحكيم في عضويتها نخبة من أبرز صُنّاع السينما والفن، حيث يشارك باللجنة كل من:

المخرج عماد البهات: وهو مخرج مصري بارز من مواليد 1970، بدأ حياته الفنية كمساعد للمخرجين يوسف شاهين ويسري نصر الله، قبل أن يقدم أفلامه الروائية الطويلة الثلاثة (استغماية، البلياتشو، صندوق الدنيا) التي نالت جوائز محلية ودولية.

كما شارك في لجان تحكيم عدة مهرجانات سينمائية عربية.

الفنانة سناء يوسف: وهي ممثلة تونسية درست الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للفنون الملتيميديا بتونس، وحصلت على شهادة الاحتراف المهني في التمثيل.

شاركت في أعمال تونسية، أوروبية ومصرية، من أبرزها مسلسل فرقة ناجي عطا الله أمام عادل إمام، صدق وعده مع خالد النبوي، ونقطة ضعف مع جمال سليمان.

حصلت على عدة جوائز، منها جائزة أفضل ممثلة صاعدة بمهرجان الإعلام العربي بالقاهرة.

المؤلف الموسيقي تامر كروان: تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبدأ مسيرته عام 1998.

وضع موسيقى تصويرية لعدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، تميز فيها بدمج الهوية الموسيقية العربية مع الأسلوب العالمي، ما جعله من أبرز الأسماء في الموسيقى التصويرية بالسينما المصرية والعربية.

وقدم كروان خلال مشواره الفني العديد من الأفلام الناجحة من أبرزها المدينة، بنات وسط البلد، في شقة مصر الجديدة، احكي يا شهرزاد، بعد الموقعة، باب الشمس، خارج الخدمة، يوم للستات، وأنف وثلاث عيون.

وعلى الشاشة الصغيرة، قدم عددا من المسلسلات هامة مثل: المواطن ×، ذات، سجن النسا، تحت السيطرة، واحة الغروب، العائدون، بطلوع الروح، النزوة، ورسالة الإمام.

المخرج الأردني بهاء الحسين: صانع أفلام ومدير التدريب الإقليمي في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

يشرف على مختبرات تطوير المشاريع مثل مختبر راوي ومختبر المنتجين العرب، مختبر مسلسلات لكتاب السيناريو، مختبر موزاييك لما بعد الإنتاج، والتي أسهمت في إطلاق مشاريع عربية وصلت إلى مهرجانات ومنصات دولية.

يؤمن بدور التعاون الإقليمي في بناء صناعة سينمائية عربية مستدامة.

الكاتب والناقد السينمائي رامي عبد الرازق: عضو جمعية نقاد السينما المصريين (EFCA) منذ عام 2007، وعضو اتحاد النقاد الدوليين (الفيبريسي) منذ عام 2008.

تولى إدارة مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي (2020-2021) وأسبوع النقاد الدولي (2017).

شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجانات كبرى، صدر له عدد من المؤلفات النقدية.

جدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقام تحت رعاية اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة.