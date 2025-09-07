قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع قرب بداية الدراسة.. كيف تساعدين طفلك على استعادة روتين نومه؟
لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تهاجم مبنى الحكومة في كييف
الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل
أوكرانيا تعلن تضرّر المبنى الرئيسي للحكومة بـ «كييف» بسبب هجوم روسي
تقديم 77 مليون خدمة مجانية خلال 53 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة سلّمت حماس وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب
ناقد رياضي: «العميد» يستلهم درس «الجوهري» لمواجهة بوركينا فاسو والتأهل للمونديال
كيفية صلاة الخسوف .. إعرف موعدها وهل يأثم تاركها؟
مدبولي يشهد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"
علاقة غير شرعية| بعد قليل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم
عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
القاهرة 33.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الأقصر تناقش أثر القرآن الكريم في الأدب واللغة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فاعليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

بدأت الفاعليات من قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "و في عيونك"، كما أعد القصر ورشة مشغولات يدوية علاقة موبيل فيونكة من اللولي تدريب أنوار أيمن،و بجانب ذلك أعد القصر ورشة عمل غويشة من الخرز أعدتها أشرقت أيمن، و أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة خياطة تدريب أسماء أحمد، و أعد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "دور مسرح الطفل في بناء القيم الاجتماعية" ألقاها المخرج المسرحي أحمد الجمل متحدثا عن المقدمه وتكون بأفتتاحيه جذابه تلفت انتباه الجمهور وتثير اهتمامهم صلب الموضوع (العناصر الأساسية)، و مسرح الطفل ليس مجرد ترفيه بل أداه لغرس القيم، و الخاتمه وهى تلخيص النقاط الرئيسية.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب،  أقيمت مكتبه الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "العدالة الاجتماعيه ودورها فى المجتمع" ألقاها محمد حنفى اخصائي ثقافي موضحا مفهوم العداله الاجتماعيه فى المجتمع، و أهميه ومتطلبات العداله الاجتماعيه، و آليات العداله وسبل تحقيقها فى المجتمع،  و جهود الدوله والقيادة السياسيه لتحقيق العداله ومراعاة حقوق الإنسان، و أقيمت مكتبة ثقافة النمسا محاضرة بعنوان " أثر القرآن الكريم في الأدب واللغه "تحدث فيها أبو المكارم عبدالجليل متحدثا عن القرآن الكريم نبع السعادة البشرية في الدنيا والآخرة وأسس المثل والمبادئ والقيم، أثر القرآن فى اللغة العربية والأدب، القرآن مصدرا لنشِّأة العلوم والبلاغة، القرآن الكريم حفظ اللغة العربية إلى يوم الدين.

وفي سياق متسق أعد قصر ثقاف الطارف  محاضرة بعنوان" المرأه بين الحقوق والواجبات" ألقاها محمد إبراهيم معلم خبير بمعهد فتيات القرنة الأزهري متحدثا عن هناك حقوق للمرأة وعليها واجبات، من حقوق المرأة أنها نصف المجتمع، والمرأة ينظر إليها على أنها انسان له حقوق وعليه واجبات.

الاقصر اخبار الاقصر ثقافة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

صورة من الواقعة

وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

محمد الشناوي

صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل

ترشيحاتنا

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أفريكسم بنك

رئيس (أفريكسم بنك): متوسط دخل الفرد في إفريقيا ارتفع إلى 2,500 دولار سنويا في 2024

سعر الذهب

تراجع جديد في سعر جرام الذهب مساء اليوم 6-9-2025.. تفاصيل

بالصور

يقلل الانتفاخ والحساسية.. طبيبة بيطرية تكشف فوائد لبن الماعز

لبن الماعز
لبن الماعز
لبن الماعز

بالأبيض الجريء.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق بأحدث ظهور لها |شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بقوامها
سارة سلامة تثير الجدل بقوامها
سارة سلامة تثير الجدل بقوامها

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد