ثقافة الأقصر تناقش أثر القرآن الكريم في الأدب واللغة

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية و ثقافية ضمن أجندة فاعليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

بدأت الفاعليات من قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "و في عيونك"، كما أعد القصر ورشة مشغولات يدوية علاقة موبيل فيونكة من اللولي تدريب أنوار أيمن،و بجانب ذلك أعد القصر ورشة عمل غويشة من الخرز أعدتها أشرقت أيمن، و أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة خياطة تدريب أسماء أحمد، و أعد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "دور مسرح الطفل في بناء القيم الاجتماعية" ألقاها المخرج المسرحي أحمد الجمل متحدثا عن المقدمه وتكون بأفتتاحيه جذابه تلفت انتباه الجمهور وتثير اهتمامهم صلب الموضوع (العناصر الأساسية)، و مسرح الطفل ليس مجرد ترفيه بل أداه لغرس القيم، و الخاتمه وهى تلخيص النقاط الرئيسية.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أقيمت مكتبه الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "العدالة الاجتماعيه ودورها فى المجتمع" ألقاها محمد حنفى اخصائي ثقافي موضحا مفهوم العداله الاجتماعيه فى المجتمع، و أهميه ومتطلبات العداله الاجتماعيه، و آليات العداله وسبل تحقيقها فى المجتمع، و جهود الدوله والقيادة السياسيه لتحقيق العداله ومراعاة حقوق الإنسان، و أقيمت مكتبة ثقافة النمسا محاضرة بعنوان " أثر القرآن الكريم في الأدب واللغه "تحدث فيها أبو المكارم عبدالجليل متحدثا عن القرآن الكريم نبع السعادة البشرية في الدنيا والآخرة وأسس المثل والمبادئ والقيم، أثر القرآن فى اللغة العربية والأدب، القرآن مصدرا لنشِّأة العلوم والبلاغة، القرآن الكريم حفظ اللغة العربية إلى يوم الدين.

وفي سياق متسق أعد قصر ثقاف الطارف محاضرة بعنوان" المرأه بين الحقوق والواجبات" ألقاها محمد إبراهيم معلم خبير بمعهد فتيات القرنة الأزهري متحدثا عن هناك حقوق للمرأة وعليها واجبات، من حقوق المرأة أنها نصف المجتمع، والمرأة ينظر إليها على أنها انسان له حقوق وعليه واجبات.