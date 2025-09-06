كافيتيريا متطورة بوادي الملوك بالأقصر استجابة لمطالب الزائرين

شهدت منطقة وادي الملوك بالأقصر جولة ميدانية للدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر والدكتور بهاء عبد الجابر مدير آثار البر الغربي لمتابعة الموقع المخصص لإنشاء كافيتيريا جديدة وذلك ضمن خطة تطوير الخدمات السياحية داخل واحدة من أهم المناطق الأثرية في العالم.



تأتي الخطوة استجابة لمطالب متكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتراق الكافيتيريا القديمة وتوقفها عن العمل لفترة وهو ما أثار استياء الزائرين الذين طالبوا بتوفير بديل يليق بمكانة المنطقة الأثرية ويخدم السائحين من مختلف الجنسيات .



المشروع الجديد يستهدف إنشاء كافيتيريا حديثة بتصميم يتماشى مع طبيعة الموقع الأثري لتكون إضافة جاذبة للزوار وتوفر لهم خدمات متكاملة تسهم في جعل الزيارة أكثر راحة وثراءً مع الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة آمنة ومناسبة للزائرين والعاملين على حد سواء.