محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير البنية التحتية بمركز إسنا

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم السبت، بجولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة إسنا لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية، والتي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير وإحلال كوبري الدير، والذي ينفذه جهاز تعمير البحر الأحمر، حيث تشمل الأعمال رفع منسوب  الكوبري حتى تتساوى مع مستوى الطريق الزراعي الشرقي ومزلقان السكة الحديد ليصبح الكوبري أكثر أمانًا وكفاءة. ويبلغ طول الكوبري 53 مترًا، وكان عرضه القديم 10 أمتار، بينما أصبح بعد التطوير 12 مترًا، كما تم رفع منسوبه بمقدار 1.2 متر بما يتماشى مع مستوى الطريق الزراعي الشرقي ومنسوب مزلقان السكك الحديدية.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية لضمان توافق المنسوب بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن المشروع يندرج ضمن خطة تطوير مركز إسنا وتحويل خطط التنمية إلى واقع ملموس يخدم المواطنين.

عقب ذلك، توجه محافظ الأقصر لتفقد أعمال تطوير ممشى ومرسى إسنا أسفل الكورنيش والحديقة المجاورة، حيث وجه بطلاء جميع الواجهات المطلة على الممشى بما يتماشى مع الشكل الحضاري الجاري تنفيذه في مشروع تطوير إسنا التاريخية ،  كما قام بمراجعة المقترحات المقدمة من الاستشاري المصمم للمشروع بشأن السور المزمع إنشاؤه على الممشى، واعتمد المقترح الرابع نظرًا لتوافقه مع خطة التطوير.

كما تفقد المحافظ شادر الفاكهة والخضار بمدينة إسنا المجاور لكوبري الطوايع، ووجّه بسرعة نقله إلى موقع أكثر قربًا وتطويره ليضاهي شادر الحبيل من حيث الخدمات والتجهيزات، على أن يُلحق به مقر بنك لتسهيل التعاملات التجارية بين التجار والمتعاملين.

وخلال جولته، تابع المحافظ موقع السلخانة القديمة بمدينة إسنا ووجه بسرعة اختيار موقع بديل مناسب لنقلها بعيدًا عن الكتلة السكنية بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

كما قام بمعاينة بعض قطع أراضي أملاك الدولة المجاورة لموقع السلخانة لاختيار أفضل الأماكن لنقل الشادر والمجزر إليها، ووجه إدارة التخطيط العمراني بحصر جميع المساحات الخاوية بحاجر إسنا تمهيدًا لاستغلالها في مشروعات خدمية وتنموية.

وأكد محافظ الأقصر خلال لقائه بالأهالي قائلاً: "أنا جئت اليوم لحل جميع مشكلات أهالي إسنا، وسأعمل على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنفسي حتى يرى المواطن نتائجها على أرض الواقع."

ورافق المحافظ في جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلى صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس هاني طايع مسئول جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز التعمير، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا.

