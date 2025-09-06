قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأقصر تطلق مبادرة أهلاً مدارس من إسنا بتخفيضات كبيرة

شمس يونس

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر  اليوم السبت معرض «أهلاً مدارس» بمدينة إسنا وذلك بشارع الصحة القديم بمنطقة أحمد عرابي ليكون متنفسًا للأهالي قبل بدء العام الدراسي الجديد حيث يقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف المستلزمات المدرسية.

المعرض يهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير الأدوات المدرسية والملابس والحقائب بأسعار مخفضة وبسعر الجملة وبمشاركة فعالة من مديرية التموين والغرفة التجارية بالأقصر.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الاقصر وعلي سيد صادق رئيس مدينة إسنا  و عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر وأحمد طه مدير إدارة تموين إسنا والمنتصر بالله مدير الرقابة التموينية  وعدد من قيادات التموين بالغرفة التجارية ورجال الأعمال الذين أكدوا أن المعرض يمثل رسالة طمأنينة للأسر المصرية خاصة في ظل تزايد الأعباء مع اقتراب الدراسة.

وأوضح الدكتور عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر أن الاستعدادات للمعرض جرت على مدار الأيام الماضية بتنسيق كامل مع الغرفة التجارية تنفيذًا لتعليمات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  وتوجيهات محافظ الأقصر بإقامة معارض «أهلاً مدارس» في جميع المدن مشيرًا إلى أن الهدف هو أن يجد المواطن كل ما يحتاجه لأبنائه بجودة عالية وسعر مناسب.

