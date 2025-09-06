جامعة الأقصر تختتم فعاليات الأسبوع الثالث من مبادرة "كن مستعدًا"

واصل مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر، برعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، مدير المركز؛ فعاليات مبادرة "كن مستعدًا"، والتي ينظمها المركز؛ بهدف تنمية مهارات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وشهد الأسبوع الثالث من المبادرة تنظيم مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية وورش العمل في مجالات القيادة والعمل الجماعي، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية ورياضية عززت من تفاعل الطلاب ومشاركتهم الإيجابية لصقل مهاراتهم.



أشادت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة بالمشاركة الفعالة للطلاب والخرجين، مؤكدة أن المبادرة تسهم في تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتنمية قدراتهم الذاتية والعملية، مشيرة إلى أن الجامعة مستمرة في توفير الدعم الكامل لتنفيذ فعاليات المبادرة خلال أسابيعها المقبلة.

فيما أكد الدكتور أحمد حمدي مدير مركز التطوير المهني بالجامعة أن المبادرة أصبحت منصة حقيقية؛ لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل وتنمية قدراتهم الذاتية، مشيدًا بالحماس الكبير الذي أبداه المشاركين خلال فعاليات المبادرة.