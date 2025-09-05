. في مشهد إنساني مهيب.. محافظ الأقصر يقدّم العزاء لأسرة أسد الصوفيين

قدّم المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر عقب صلاة الجمعة اليوم، واجب العزاء في وفاة أحمد محمد أحمد الجيلاني النجل الأصغر للراحل الشيخ محمد أحمد الجيلاني الذي رحل قبل تسعة أشهر وكان رائدًا وقائدًا للساحة الجيلانية الملقب بـ "أسد الصوفيين".

واستقبل المعزون بالساحة الجيلانية شقيق الفقيد الأكبر حسن الجيلاني الذي تلقى المواساة من جموع الحضور فيما حرص المحافظ على تقديم كلمات العزاء ومؤازرة العائلة في هذا المصاب الأليم مؤكدًا تقديره لمكانة الساحة الجيلانية ودورها الكبير في نشر القيم الروحانية والصوفية بالمجتمع الأقصري.

وشهدت الساحة الجيلانية توافد المئات من أبناء الطرق الصوفية والقيادات التنفيذية والشعبية الذين اجتمعوا لتقديم العزاء والتعبير عن حزنهم العميق لفقدان الفقيد الذي كان حاضرًا في كل المناسبات الدينية والاجتماعية وترك سيرة طيبة بين الجميع.

يُذكر أن الراحل أحمد الجيلاني عُرف بخلقه الرفيع وتواضعه والتزامه بالنهج الصوفي الأصيل إلى جانب مساندته المستمرة لأنشطة الساحة ومريديها وهو ما جعله محبوبًا في القلوب وخلّد مكانته بين أهله وأبناء الأقصر.

برحيله فقدت المحافظة أحد شبابها البارزين الذين حملوا رسالة أسرية عريقة ارتبطت بالذكر والعلم والصفاء الروحي تاركًا أثرًا خالدًا في الوجدان الجمعي للأهالي والمريدين.