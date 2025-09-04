قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يوجه رسالة مؤثرة بشان ميسي
"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص
الأردن: العمل العربي المشترك ليس ترفًا في هذا الزمن الصعب
ينتمون لـ3 أحزاب.. أسماء الفائزين بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أفضل سورة تقرأ في مولد النبي 2025.. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة
السيدة انتصار السيسي: لنتعلم من سيرة النبي الكريم قيم الرحمة والتسامح والمحبة
التضامن الاجتماعي والأوقاف تفتتحان مطبخ المحروسة للإطعام بمدينة طنطا
بوتين وشي على «مايكروفون ساخن»: حديث عن زرع الأعضاء والعيش حتى 150 عامًا
شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"
شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد ومصير عماد النحاس
المرأة المصرية القديمة حقوق وواجبات .. محاضرة لمؤسسة زاهي حواس الثلاثاء المقبل
بمناسبة المولد النبوى الشريف .. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
محافظات

محافظ الأقصر يفتتح الحوار الدولي بين شباب مصر والصين حول التراث الثقافي

محافظ الأقصر يفتتح اللقاء المصري– الصيني بمكتبة مصر العامة اللقاء يجمع شباب نهرى النيل واليانغتسي للحوار حول التراث الثقافي
محافظ الأقصر يفتتح اللقاء المصري– الصيني بمكتبة مصر العامة اللقاء يجمع شباب نهرى النيل واليانغتسي للحوار حول التراث الثقافي
شمس يونس

انطلقت بمدينة الأقصر فعاليات الحوار الدولي بين الشباب المصري والصيني حول التراث الثقافي تحت شعار "عندما يلتقي نهر النيل بنهر اليانغتسي"، بمشاركة وفد بلدية تشونغتشينغ الصينية، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية.

حضر الافتتاح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء د. هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات.

بدأت الفعالية باستقبال رسمي وتبادل الدروع والهدايا التذكارية المعبرة عن الحضارتين المصرية والصينية، أعقبها افتتاح جناح الكتب الصينية بقاعة المصريات بمكتبة مصر العامة، بحضور رئيس الوفد الصيني السيد جيانغ هوى عضو اللجنة الدائمة باللجنة الحزبية لبلدية تشونغتشينغ.

وأكد محافظ الأقصر في كلمته الترحيبية أن هذا الحوار يجسد الإيمان العميق بأن الشباب هم القوة الحقيقية في حماية وتجديد التراث، فهم الأقدر على المزج بين الأصالة والمعاصرة، واستثمار المعرفة والابتكار والتكنولوجيا في خدمة الهوية الثقافية وتحويل التراث إلى مورد حي يساهم في التنمية السياحية والصناعات الإبداعية.

وأضاف أن التراث الثقافي ليس مجرد ماضٍ نحتفي به، بل هو أساس نبني عليه حاضرنا ونستشرف به مستقبلنا، مشيرًا إلى أن اللقاء يتيح فرصة فريدة لشباب مصر والصين لتبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة في التعليم والبحث العلمي والفنون وحماية التراث المادي واللامادي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

واستعاد محافظ الأقصر اللحظة التاريخية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينغ بمعبد الأقصر، مؤكدًا أن شباب البلدين يواصلون اليوم هذه الرسالة ليجعلوا من التراث جسرًا جديدًا للتلاقي، ومن الحوار أداة لبناء مستقبل مشترك أكثر إشراقًا.

وفي ختام كلمته، توجه بالشكر والتقدير لإدارة الدعاية باللجنة الحزبية لبلدية تشونغتشينغ، ولجامعة الأقصر، ولمكتبة مصر العامة، ولكافة الشركاء المنظمين، مجددًا الترحيب بالوفد الصيني، وداعيًا شباب مصر والصين إلى أن يجعلوا من هذا الحوار خطوة جديدة نحو مستقبل يقوم على التعاون والإبداع والتفاهم المتبادل.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

