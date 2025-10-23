قداسة البابا لاون يعين الأب مجدي حلمي مدبرا رسوليا لإيبارشية طرابلس

أعلن قداسة البابا لاوُن الرابع عشر تعيين الأب مجدي حلمي إبراهيم الفرنسيسكاني، مدبرًا رسوليًا ومسؤولًا عن إيبارشية طرابلس الليبية.

وبهذه المناسبة، وجه إقليم العائلة المقدسة للإخوة الأصاغر بمصر تهنئة للأب مجدي حلمي، معبرًا عن فخره بهذه الثقة الكبيرة، ومصليًا من أجل خدمته الجديدة، ليقوده الروح القدس، لما فيه مجد الله، وخير النفوس.

كذلك، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الأب مجدي حلمي الفرنسيسكاني، كما يتمنى له خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.

من الشخصيات الفرنسيسكانية

وُيعد الأب مجدي حلمي من الشخصيات الفرنسيسكانية التي جمعت بين الخدمة الرعوية، والعمل الدبلوماسي، والقيادة الرهبانية، حيث وُلد في 23 يناير 1972، بمدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

والتحق بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي، بالجيزة عام 1995، ثم ارتدى الثوب الرهباني في 7 سبتمبر 1997، وقدّم نذوره الأولى، بدير سانت كاترين، بالإسكندرية عام 1998، ونذوره الدائمة في 31 أغسطس 2002، بكنيسة القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر، قبل أن يُسيم كاهنًا في 12 سبتمبر 2025، على يد غبطة البطريرك الكاردينال الأنبا إسطفانوس الثاني غطاس. بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وكاردينال الكنيسة الجامعة.

وتَنَقل الأب مجدي حلمي في محطات خدمة متعددة داخل مصر، وخارجها، إذ خدم بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني، بالعمرانية، ثم في رعية سانت كاترين، بالإسكندرية، قبل أن ينتقل إلى ليبيا عام 2006، حيث تولى رعاية الجاليات العربية، والإيطالية، ثم الفرنسية، فالأفريقية، والفلبينية.

كذلك، شغل منصب سكرتير ثانٍ بسفارة الفاتيكان عام 2007، ورئيسًا لدير القديس فرنسيس بين عامي 2016 2022، ووكيلًا عامًا للإيبارشية منذ عام 2019، إلى أن صدر قرار الحبر الأعظم بتكليفه بمهام المدبر الرسولي لإيبارشية طرابلس.