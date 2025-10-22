قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في مؤتمر الكنائس العربية بالولايات المتحدة

ميرنا رزق

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جولته الرعوية والكنسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركته في المؤتمر الثالث للكنائس العربية بشرق الولايات المتحدة، الذي عُقد خلال أكتوبر الجاري في الكنيسة العربية بمدينة إيست برنزويك بولاية نيوجيرسي، تحت عنوان "السلام الداخلي وسط عالم مضطرب".

وقدّم الدكتور القس أندريه زكي العظة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان «المسيح الذي لم نعرفه بعد»، حيث تناول فيها الجذور والتوقعات المسيانية في العهد القديم، والدلالات اللاهوتية للمسيح كمخلّص للعالم، مؤكدًا أن السلام الداخلي لا يتحقق بغياب الصعوبات، بل بحضور الله في حياة الإنسان المؤمن. كما شدّد على أن الكنيسة مدعوة اليوم لتكون منارة للأمل وصوتًا للرجاء وصانعة للسلام في عالم مضطرب.

وشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من القادة والخدام البارزين، من بينهم الدكتور ماهر صموئيل، مؤسس المركز الثقافي الإنجيلي العربي، والقس عزيز رزق الله، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة، والمرنم القس زياد شحادة، إلى جانب مجموعة كبيرة من رعاة وخدام الكنائس العربية من شرق الولايات الأمريكية، من بينهم:
القس رائف عزب، القس يوثام بقطر، القس ماجد فوزي، الدكتور سامح إلياس، القس نبيل أسعد، القس بهاء عوض، القس أيمن محروس، القس صفوت عطية، القس منسى سليم، القس جمال بديع، القس عماد جرجس، الشماس ناجي بطرس، الأستاذ جوزيف نجيب، الأستاذ جون بديع، والأستاذ ريمون أبادير.

وتضمن برنامج المؤتمر جلسات روحية وتأملية وورش عمل تناولت قضايا الإيمان في زمن عدم اليقين، والعائلة المسيحية في المهجر، ودور الكنيسة في تقديم رسالة الرجاء والسلام في مواجهة القلق والصراعات العالمية.

وفي ختام المؤتمر، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن خالص شكره وتقديره لجميع القادة والمنظمين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث الروحي الهام، مثمنًا الجهود المخلصة لـ لجنة الكنائس العربية بشرق الولايات المتحدة في تنظيم مؤتمر يجسّد وحدة الكنيسة ورسالتها الإنسانية في خدمة المجتمع.

