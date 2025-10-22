المطران كلاوديو لوراتي يشارك في الاجتماع السنوي لمطارنة الكنيسة اللاتينية في البلاد العربية

يُشارك حاليًا المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، في الاجتماع السنوي لمطارنة الكنيسة اللاتينية في البلاد العربية.

يُعقد الاجتماع السنوي ببيت الزيارة لراهبات الوردية، بالعاصمة الأردنية، عمّان، في الفترة من الحادي والعشرين، وحتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري، حيث يترأس الاجتماع غبطة البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، بمشاركة المطارنة من مختلف الإيبارشيات اللاتينية بالمنطقة.

وخلال اللقاء، يتم تبادل آخر المستجدات، والأخبار المتعلّقة بحياة الكنيسة، ومناقشة القضايا المشتركة، والتحديات الرعوية التي تواجه الكنيسة اللاتينية في العالم العربي.