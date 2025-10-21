الأنبا أباكير يستقبل المطران مار يوحنا.. تأكيد على عمق المحبة بين الكنيستين القبطية والسريانية

استقبل نيافة الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، نيافة المطران مار يوحنا مطران السويد والدول الإسكندنافية للسريان الأرثوذكس، والوفد المرافق له، وذلك بمقر كنيسة السيدة العذراء ومار بولس الرسول بوسط ستوكهولم.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والسريانية الأرثوذكسية، وما يربطهما من إيمان واحد وروابط محبة وإخاء راسخة.

علاقة محبة وتقدير

وفي مستهل اللقاء، رحب نيافة الأنبا أباكير بنيافة المطران مار يوحنا، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق المحبة والتقدير المتبادل بين الكنيستين.

ومن جانبه، أعرب نيافة المطران مار يوحنا لحدو عن سعادته بزيارة مقر الكنيسة القبطية في ستوكهولم ولقاء نيافة الأنبا أباكير، مشيدا بخدمة الكنيسة القبطية في السويد والدول الإسكندنافية.

وفي ختام اللقاء، تبادل صاحبا النيافة الهدايا التذكارية، ثم توجه الوفدان إلى الكنيسة، حيث رُتّلت عدد من الألحان القبطية والسريانية في صلاة مشتركة تعبيرًا عن وحدة الإيمان والمحبة بين الكنيستين.