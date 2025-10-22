مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»

رحّب مانشستر سيتي بعودة اللاعب عمر مرموش من الإصابة، بعد مشاركته أمس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا.

وكتب الحساب الرسمي لمانشستر سيتي عبر إكس: “مرحب برجوعك يا برنس”.

وتغلّب مانشستر سيتي على فياريال 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب لا سيراميكا في إطار الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

افتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وبدأ النجم المصري عمر مرموش المباراة على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فياريال، بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة، ثم دخل كبديل لهالاند في الشوط الثاني.

أسباب غياب مرموش عن مانشستر سيتي:

وغاب مرموش عن صفوف السيتي منذ إصابته خلال معسكر منتخب مصر في الأجندة الدولية لشهر سبتمبر، قبل أن يعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا إدراجه في قائمة تضم 22 لاعبًا استعدادًا للمباراة المرتقبة.