مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه
چون ادوارد وفيريرا يُجهزان قائمة الراحلين عن الزمالك
إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنج الأمريكية بسبب عبوة ناسفة
مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»
أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي
ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
دعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو
بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد
برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. اليوم احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف
رياضة

بمشاركة مرموش .. مانشستر سيتي يهزم فياريال 2-0 في دوري أبطال أوروبا

هالاند لاعب مانشستر سيتي
هالاند لاعب مانشستر سيتي

تغلّب مانشستر سيتي على فياريال 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب لا سيراميكا في إطار الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

افتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وبدأ النجم المصري عمر مرموش المباراة على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فياريال، بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة، ثم دخل كبديل لهالاند في الشوط الثاني.


وبدأ مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: دوناروما.
الدفاع:ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز.

الوسط: جوسكو جفارديول، نيكو، ريكو لويس، برناردو سيلفا.

الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد فياريال عند نقطة واحدة في المركز الـ29.

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي

