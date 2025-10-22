بمشاركة مرموش .. مانشستر سيتي يهزم فياريال 2-0 في دوري أبطال أوروبا

تغلّب مانشستر سيتي على فياريال 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب لا سيراميكا في إطار الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

افتتح هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وبدأ النجم المصري عمر مرموش المباراة على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فياريال، بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة، ثم دخل كبديل لهالاند في الشوط الثاني.



وبدأ مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع:ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز.

الوسط: جوسكو جفارديول، نيكو، ريكو لويس، برناردو سيلفا.

الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد فياريال عند نقطة واحدة في المركز الـ29.