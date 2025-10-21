شوبير ينتقد تصرفات رئيس قطاع ناشئي بيراميدز: ما حدث أمام الأهلي لا يليق بنادٍ كبير

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة النادي الأهلي، تصرفات إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، بعد الأزمة التي شهدتها مباراة فريق الشباب أمام الأهلي، والتي أُلغيت مساء الإثنين عقب احتجاج بيراميدز على احتساب ركلة جزاء للمارد الأحمر.

وكانت المباراة توقفت بعد ثلاث دقائق فقط من بدايتها، إثر اعتراض الجهاز الفني لبيراميدز على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للأهلي، ما أدى إلى دخول دكة بيراميدز أرض الملعب ورفض استكمال اللقاء، ليتم إلغاؤه رسميًا.

وقال شوبير خلال برنامجه حارس الأهلي: «ما حدث لا يليق، الحكم احتسب ركلة جزاء للأهلي، فاعترض مسؤولو بيراميدز، رغم أن المباراة لا يوجد بها فار. الحكم طرد الكابتن إسلام شكري، لكنه رفض مغادرة الملعب وكأنها مباراة ودية في الشارع».

وأضاف: «وليد سليمان لم يتدخل مطلقًا في الواقعة، والاعتراض كان فقط من جانب بيراميدز، والحكم أثبت ما حدث رسميًا». وأوضح شوبير أن مسؤولًا داخل بيراميدز أكد له رفض النادي لتصرفات رئيس قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن إدارة النادي "لن تسمح لأي فرد بتشويه الصورة الإيجابية التي يعيشها بيراميدز بعد تحقيقه بطولتي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي".

ومن المقرر أن تخضع الواقعة لتحقيق رسمي خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لاتخاذ قرارات حازمة من الجهات المختصة.