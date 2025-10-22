قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

شيكابالا وأحمد فهمي
محمد سمير

شهدت حلقة برنامج “الكورة مع فايق” الذي يُقدّمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة MBC مصر 2 لحظة مصالحة أنهت خلافًا استمر لسنوات بين الفنان أحمد فهمي وقائد الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد أزمة تعود إلى عام 2020.

نهاية خلاف شيكابالا وأحمد فهمي

وخلال استضافة أحمد فهمي في البرنامج، فاجأه فايق بالحديث عن الخلاف القديم مع شيكابالا، قائلًا: “قصتك مع شيكابالا عايزين نخلصها.. هو واحد من أطيب الناس اللي اتعاملت معاهم، تعالى نطوي الصفحة بكلمتين حلوين”.

ليرد أحمد فهمي بتلقائية قائلًا: “الكلام خلصان يا إبراهيم، إحنا الاتنين كنا صداميين وده اللي خلى الموضوع يكبر، لكن عمري ما قلت عليه إنه مش طيب أو مش كويس .

وأضاف “فهمي”: بحب شيكابالا جدًا، واعتبر الموضوع انتهى خلاص كنا أصحاب عمر، وكلنا عيش وملح، ومكنش صح نوصل الخلاف للدرجة دي إحنا إخوات، وجمهور الأهلي والزمالك إخوات، ولو في حاجة ضايقته مني شخصيًا، حقك عليا”.

وأضاف “فهمي” خلال اللقاء أن الخلاف الذي نشب بينهما قبل خمس سنوات أصبح من الماضي، مؤكدًا احترامه الكامل لشيكابالا وتقديره له كلاعب كبير وصديق قديم. وأشار إلى أن كرة القدم “لا تستحق أن تفسد العلاقات الإنسانية بين الناس”، متابعًا: “الكرة فيها منافسة وشغف، لكن في النهاية اللي بيجمعنا أكتر بكتير من اللي بيفرقنا”.

وأوضح الفنان المصري أنه لم يقصد الإساءة لجمهور الزمالك من خلال مسلسل “ابن النادي”، الذي يعرض حاليًا ويشارك فيه نخبة من النجوم، مؤكدًا:

“لو حد اتضايق من العمل فأنا بعتذر لكن المسلسل فكرته اجتماعية، ومفيهوش أي نية للإساءة أنا بحترم كل الأندية وبفتخر إننا عندنا جماهير بحب دي وبتعشق كورة بالشكل ده”.

سبب الخلاف بين فهمي وشيكابالا

وترجع الأزمة بين أحمد فهمي وشيكابالا إلى فبراير 2020 عقب مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، حين رفع شيكابالا إشارة اعتبرها البعض مسيئة لجماهير الأهلي، ورد وقتها فهمي بتعليق عبر حساباته على مواقع التواصل، ما تسبب في توتر بين الطرفين استمر لسنوات قبل أن يُغلق الملف نهائيًا الليلة الماضية.

