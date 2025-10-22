لأول مرة .. محامي زيزو يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك بالأرقام

كشف المستشار أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل عقد اللاعب مع نادي الزمالك قبل رحيله.

وقال عبد العزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة CBC: "زيزو موكلي منذ تواجده في الزمالك، ووالده هو وكيله، وقد جلسا معي لمعرفة تفاصيل أزمته مع النادي."

وتابع: "والد زيزو هو من يتعامل معي ورقيًا في قضية نجله مع الزمالك، أما صورتي مع زيزو داخل النادي، فقد نشرها أدمن صفحته بالخطأ، ولم أقصد نشرها."

وشدد قائلًا: "لم أتحدث مطلقًا لأي وسيلة إعلامية بشأن قضية زيزو، وأنا أُكنّ كل الاحترام للكابتن عبد الواحد السيد، لأنه يتحدث باسم نادي الزمالك باعتباره كان مدير الكرة، لكنني أتحدث بالمستندات.. عقد اللاعب يتضمن في البند السادس شروطًا إضافية تم الاتفاق عليها بين النادي واللاعب، وتُعد هذه الشروط جزءًا مكمّلًا للعقد."

وأضاف: "ينص البند الخامس على أن يتقاضى اللاعب مبلغ 20 ألف جنيه شهريًا، ويحصل على 666 ألف جنيه في حالة التتويج بالدوري، كما يحصل على مبلغ قدره مليون و33 ألف جنيه في حال الفوز ببطولة الكونفدرالية."

وتابع: "راتب اللاعب مع الزمالك خلال ثلاث سنوات يبلغ 55 مليون جنيه، مقسمة كالتالي: 15 مليونًا في الموسم الأول، و20 مليونًا في الموسم الثاني، و20 مليونًا في الموسم الثالث."

وأتم عبد العزيز: "زيزو لم يحصل على أي مقابل مادي من الزمالك خلال الثلاث سنوات، وهذا ما قدّمناه في اتحاد الكرة، لأنه في حالة حصوله على أي مبلغ كان سيوقّع على إيصال رسمي يثبت ذلك."