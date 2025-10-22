أبطال المستقبل .. منتخب مصر لناشئي الريشة الطائرة يحصد 7 برونزيات ببطولة مصر الدولية الأولى

نجح لاعبو المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة في حصد سبع ميداليات برونزية ببطولة مصر الدولية الأولى للناشئين في نسختها الأولى، والمقامة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وحصد سيف عمر برونزية فردي الناشئين، فيما حققت هادية الجندي وملايكة محمد حسن برونزية فردي الناشئات، كما حصل الزوجي المكوَّن من زياد هشام ومصطفى حسين على برونزية زوجي الناشئين.

وفي منافسات زوجي الناشئات، فاز الزوجيان لينا الفرماوي وميرا شاطر، ورحيمة حسين وجنة محمد، ببرونزيتي زوجي الناشئات.

أما في منافسات الزوجي المختلط، فقد حصد الزوجي المكوَّن من عمر الصبّان وملايكة محمد حسن برونزية الزوجي المختلط.

وينافس الزوجي المكوَّن من ريم حسين وجودي طوسون في نهائي زوجي الناشئات على الميدالية الذهبية أو الفضية.

وتشهد البطولة مشاركة 112 لاعبًا ولاعبة يمثلون 11 دولة هي:

الجزائر، بلغاريا، غينيا الاستوائية، غانا، الهند، موريشيوس، نيجيريا، جنوب إفريقيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وكانت مصر قد استضافت قبل أيام النسخة العاشرة من بطولة مصر الدولية للكبار، التي شارك بها 200 لاعب ولاعبة من 28 دولة، ونجحت نور يسري، لاعبة المنتخب الوطني، في حصد برونزية البطولة في منافسات فردي السيدات.

وأكدت النائبة هادية حسني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، أنه من المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية على غرار بطولة الكبار التي اختُتمت مساء الأحد الماضي.