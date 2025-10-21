يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الأزمة الأخيرة لـ حسام غالي زميله فى إدارة القلعة الحمراء مع محمود الخطيب رئيس النادي.





قال محمد الدماطي في تصريحات تليفزيونية: هى مش أزمة اوى وبعدين حسام هو شخص واضح ودوغرى يعنى يا أبيض يا إسود ولو بيحبك أو لأ هيقولك في وشك.





تابع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: هو مكنش فى خلاف على الترابيزة إحنا شايفين كان ممكن يكون خلاف على الكرة إنه هو شايف حاجه إحنا مش شايفنها وهو كان واخد قرار بالإبتعاد الفترة الأخيرة وهو كان عمل تصريح في بودكاست إنه مكنش عايز يكمل ودى حرية عنده وأنا مش هستغل ده علشان هو بره وأنا جوا.





وعن بيان الشكر قال عضو النادي الأهلي: ببساطة لإن الأربعة كانوا موجودين لآخر لحظة يعنى شوفنا دكتور شوقى فى بعثة النادي الأهلى فى بوروندى ومهند مجدي مع بعثة النادي الأهلى لليد فى تونس لكن حسام غالي بعيد بقاله فترة فـ الكابتن محمود الخطيب شكر المجموعة اللى كانت موجودة.





اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارات فورية في إطار الإستعداد لـ إجراءات انتخابات مجلس الإدارة المحدد لها يوم 31 أكتوبر الجاري بمقر النادي في الجزيرة.





يأتي تلك الإجراءات من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حرصا على توفير كافة وسائل الراحة والرعاية خلال العملية الإنتخابية يوم 31 أكتوبر الجاري.





وجاءت الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إستعدادا لـ انتخابات 31 أكتوبر الجاري على النحو التالي:تعليق كشوف العضوية استعدادا لانتخابات 31 أكتوبر



قامت إدارة النادي الأهلي بتعليق كشوف العضوية بمقر الجزيرة استعدادا لاجراء انتخابات مجلس الإدارة والمقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري.





يأتي تعليق الكشوف فى اطار الترتيبات التنظيمية الخاصة لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء لمراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها ومعرفة أرقام اللجان الانتخابية لتسهيل عملية التصويت.





وشهدت الفترة الماضية عدة اجتماعات مكثفة عقدتها إدارة النادي للإطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بيوم الانتخابات.





خدمات طبية لأعضاء النادي فى انتخابات 31 اكتوبر



حرصت ادارة النادي الأهلي على إعداد خطة طبية شاملة لتأمين أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في انتخابات النادي المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري تتضمن





الخطة تجهيز عيادات طبية داخل لجان التصويت مزودة بكافة الإمكانيات والأطقم الطبية اللازمة للتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وتم تخصيص سيارات إسعاف مجهزة بالكامل بالقرب من مقرات اللجان لضمان سرعة التدخل ونقل أي حالة تحتاج إلي رعاية طبية إضافية.





وأعلنت إدارة النادي الأهلي حالة الطوارئ في العيادة الرئيسية مع تدعيمها بعدد إضافي من الأطباء والممرضين وزيادة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية للتعامل مع أي حالة وتأتي هذه الإجراءات فى إطار حرص إدارة النادي الأهلي على توفير الرعاية الطبية للأعضاء والتعامل مع أي حالات طارئة.

