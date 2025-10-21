بلال قنديل يكتب: في يوم ما

في يوم ما ستستيقظ لتكتشف ان كل ما كنت تراه نهاية كان بداية جديدة في طريقك. ستتذكر كم كنت قلقا وخائفا من المستقبل وكم بكيت على اشياء ظننت انها ضاعت الى الأبد، ثم تبتسم لأنك أدركت ان الله كان يجهز لك ما هو افضل بكثير مما تمنيت.

في يوم ما ستدرك ان كل شخص دخل حياتك كان له دور محدد، منهم من علمك كيف تحب، ومنهم من علمك كيف لا تكرر الأخطاء، ومنهم من رحل ليترك فيك درسا غاليا. لن تعود تندم على من تركك، بل ستشكره في سرك لأنه فتح لك بابا جديدا نحو نفسك الحقيقية.

في يوم ما ستجلس في مكان هادئ تتأمل ما مررت به، وستكتشف انك لم تعد ذلك الشخص الذي كان يتأثر بكل كلمة او ينكسر من اول خيبة. ستعرف انك صرت اقوى، اكثر نضجا، واكثر سلاما مع نفسك. ربما ما زالت الجروح موجودة، لكنها لم تعد تؤلمك كما كانت، صارت جزءا من حكايتك التي صنعت منك ما انت عليه اليوم.

في يوم ما ستضحك على تلك الايام التي ظننت انها لن تمر، وستتعجب كيف استطعت ان تصمد وسط كل ذلك. ستعرف ان الصبر كان سلاحك الخفي، وان الإيمان بأن الغد افضل هو الذي ابقاك واقفا رغم التعب والخذلان.

في يوم ما ستفهم ان السعادة ليست في امتلاك كل شيء، بل في الرضا بما لديك، وفي البساطة التي تجعل قلبك مطمئنا حتى وسط الفوضى. ستفهم ان الامان لا يأتي من الاشخاص، بل من يقينك ان كل ما كتبه الله لك هو خير حتى لو لم تفهمه الآن.

في يوم ما ستقابل نفسك القديمة، تلك التي كانت تخاف من المجهول، وستربت على كتفها وتقول لها: "عدى كل ده، وشوفنا خير كتير". ستسامح نفسك على كل لحظة ضعف، وستشكرها لأنها لم تستسلم.

في يوم ما ستعرف انك كنت تسير في الاتجاه الصحيح حتى وإن بدا الطريق طويلا. ستدرك ان كل خطوة، مهما كانت صغيرة، كانت تقربك من ما كتبه الله لك.

في يوم ما ستتذكر هذه الكلمات، وربما تبتسم لأنك وصلت الى ذلك اليوم الذي حلمت به يوما. يوم السلام، يوم الطمأنينة، يوم تحقق المعنى. يوم تدرك فيه ان كل ما تأخر، تأخر لسبب، وكل ما رحل، رحل ليأتي ما هو أجمل.

في يوم ما ستقول بثقة: "الحمد لله على كل ما كان، وكل ما هو آت".