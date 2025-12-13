تعدوا عليه بسلاح أبيض.. القبض على المتهمين بسرقة سائق بالدقى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ بتاريخ 10 الجارى لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات بإستقبالها (سائق سيارة أجرة " مصاب بجروح قطعية")، إدعاء التعدى عليه بالضرب.

بالإنتقال وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال توقفه بالسيارة خاصته بإحدى المناطق بدائرة القسم فوجئ بحضور (3 أشخاص) وقيام أحدهم بإشهار سلاح أبيض والتعدى عليه وإحداث إصابته والإستيلاء منه على مبلغ مالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بالجيزة) ، وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – سلاح أبيض "المستخدم فى التعدى").. وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.